So reagiert Ismaik auf die bittere Niederlage in Lautern

München - Hasan Ismaik hat sich nach der Niederlage der Löwen auf dem Betze auf Facebook zu Wort gemeldet. Der Investor stellt sich dabei deutlich hinter Trainer und Mannschaft.

Die Löwen sind erneut mittendrin im Abstiegskampf. Durch die 0:1-Niederlage in Kaiserslautern markierten die Münchner das vierte sieglose Spiel in Folge. Besonders bitter: Vor allem in der zweiten Hälfte war Sechzig das dominantere Team, doch dann warf das Eigentor von Gytkjaer die Löwen aus der Bahn.

Trainer Vitor Pereira und seine Spieler zeigten sich nach der Partie verständlicherweise ziemlich gefrustet. Pereira sprach vom „ungerechteste[n] Sieg für Kaiserslautern“, den er je erlebt habe. Stefan Aigner drückte seine Gefühle so aus: „Es ist einfach nur bitter. Doppelt bitter, wenn du gut spielst und trotzdem verlierst. Das tut brutal weh, vor allem in unserer jetzigen Situation.“

Hier können Sie die Partie im Ticker nachlesen

Mit ähnlichen Worten reagierte auch Investor Hasan Ismaik auf die vertane Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. „Ich bin tieftraurig, weil nicht die bessere Mannschaft in Kaiserslautern gewonnen hat“, schrieb der Jordanier auf Facebook. Der Mannschaft mache er deswegen keinen Vorwurf, schrieb Ismaik weiter. „Sie hat alles gegeben. Leider wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor.“

Nur 3er und 4er: Bilder und Noten der Sechzger vom Spiel in Lautern Zur Fotostrecke

Beim Keller-Duell auf dem Betzenberg saß auch Kosta Runjaic auf der Tribüne und verfolgte das Spiel seiner beiden Ex-Klubs. Runjaic war ausgerechnet nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Kaiserslautern als Trainer der Löwen entlassen worden. Hinter den aktuellen Trainer Pereira positionierte sich Ismaik am Freitagabend deutlich: „Wir vertrauen unserer Mannschaft, Vitor Pereira und unseren überragenden Fans. Wir schaffen es nur gemeinsam“, so Ismaik.

Ismaiks Botschaft an die Löwen-Fans lautet nun: „Wir müssen gegen Braunschweig zeigen, dass 1860 immer noch lebt und die treuesten Fans Münchens hat. Ich zähle auf Euch!“ Beim Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten am kommenden Sonntag müssen die Löwen dringend punkten, sonst wird es immer enger im Kampf um den Klassenerhalt.

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sr