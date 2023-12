„Umgänglicher Typ mit klaren Prinzipien“: So tickt Löwen-Interimstrainer Frank Schmöller

Frank Schmöller übernimmt interimsweise als Cheftrainer beim TSV 1860 München. Er ist ein Herzensmensch mit klaren Vorstellungen.

München – Die Löwen haben einen neuen Dompteur: Nach dem Rauswurf von Maurizio Jacobacci soll U 21-Coach Frank Schmöller (57) in den verbleibenden zwei Spielen bis zur Winterpause stabilisieren. Doch wer ist der gebürtige Hamburger eigentlich? Gegenüber unserer Zeitung erklären frühere Weggefährten, wie Schmöller tickt.

Günter Jooss (Technischer Leiter, erlebte Schmöller knapp sechs Jahre beim SV Pullach. 2017 feierten beide gemeinsam die Meisterschaft in der Bayernliga Süd)

„Der ganze Verein freut sich, dass er jetzt die Chance bekommt, auch im Profibereich zu zeigen, was er kann. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann. Er hatte in Pullach viele Ideen, hatte einen super Zugang zur Mannschaft und hat unheimlich viel bewegt. Ich bin überzeugt, dass er das auch bei 1860 schafft. Man muss sich ja nur seine Arbeit bei der U 21 anschauen. Die Mannschaft spielt in der Bayernliga oben mit, er bringt immer wieder Talente hervor. Frank ist ein sehr umgänglicher Typ, der aber auch klare Prinzipien und Vorstellungen hat. Er spricht viel, lässt auch Spaß zu und findet immer die richtige Balance. Er ist ein herzensguter Mensch, der es schafft, die Köpfe frei zu bekommen, wenn es mal nicht läuft.“

Richard Golz (Ex-Torhüter, spielte mit Schmöller Ende der 80er-Jahre beim HSV zusammen)

„Als ich 1987 meinen ersten Vertrag beim HSV unterschrieben habe, war Schmölli unser Pokalheld. Er war zu der Zeit ein Sonnyboy, ist regelrecht auf einer Welle geritten. Ich habe ihn als einen sehr positiven, lustigen Menschen wahrgenommen, der immer Optimismus ausstrahlte. Ob Frank jetzt der richtige Mann für 1860 ist, kann ich nicht einschätzen. Dazu hatten wir seit früher zu wenig Kontakt. Ich glaube aber schon, dass es richtig ist, sich jetzt nicht per Schnellschuss für einen neuen Trainer zu entscheiden. Dass das Spiel gegen Essen ausfällt, ist natürlich ein Vorteil für ihn. So hat er mehr Zeit, um ein Gefühl für die Mannschaft zu bekommen.“

Michael Hofmann (Ex-Löwe, stand unter Schmöller am Ende seiner Karriere in Pullach im Tor)

„Seine Mannschaftsansprachen habe ich damals als Torwart-Oldie in Pullach erlebt, als ich noch mal überredet wurde von Frank und Theo Lidl. Ganz wichtig: Er ist ein absoluter Typ, der selber Bundesliga-Stürmer war, der mit Ernst Happel einen überragenden Mentor hatte. Wenn ein Frank Schmöller in die Kabine tritt, dann ist das schon ein Statement. Durch seine manchmal mürrische Art und seine jahrelange Routine, hoffe ich, dass manche Spaziergänger sich wirklich mal auf ihre Aufgaben in der Mannschaft konzentrieren.“ (Johannes Ohr/Jörg Bullinger)