So wird Pereira von seinen Ex-Klubs gesehen

München - Die Erfolge von Vitor Pereira sprechen eine deutliche Sprache. Aber nicht alle seine ehemaligen Vereine haben nur Lob für ihn übrig.

Die Euphorie um Vitor Pereira bei den Löwen ist ungebrochen. Die Erfolge sprechen schließlich für ihn: Zweimal Meister in Portugal, einmal in Griechenland, dazu kommt jeweils noch ein Pokalsieg. Jetzt soll er die Löwen in die erste Liga bringen. Aber wie wird er spielen? Die tz hat sich bei seinen bisherigen Stationen umgehört - wie tickt der Mann eigentlich?

FC Porto: Pereiras Bilanz in Porto liest sich beeindruckend. Zweimal gewann er die Liga, holte den Pokal und den Supercup. Trotzdem wurde sein Vertrag nicht verlängert. „Den Fans hat es nicht gefallen, dass er defensiv gespielt hat“, sagt Sergio Krithinas von der portugiesischen Sportzeitung Record. „Pereira ist ein sehr guter Trainer. Er weiß viel über das Spiel und kann es lesen. Er wollte immer das Spiel kontrollieren – ähnlich wie Pep Guardiola“, erinnert sich der Journalist. „Hier sind ihm also nicht die fehlenden Erfolge zum Verhängnis geworden, sondern eher die Spielweise.“

Al-Ahli: Für knapp ein Jahr zog es den Portugiesen nach Saudi-Arabien. „Am Anfang liebten ihn die Fans und er war sehr populär“, erinnert sich Al-Ahli-Fan Hassan Aljamal. Doch die Stimmung kippte im Laufe der Saison. „Er ließ sehr defensiv spielen und brachte die Fans damit gegen sich auf“, so Aljamal. Nach 31 Spielen wurde Pereira entlassen. Sein Punkteschnitt: 1,68 pro Spiel. „Die Fans trauern ihm nicht nach. Er hat keine Erfolge erzielt und das Team spielte schlechter als unter seinem Vorgänger Aleksandar Ilic.“

Olympiakos Piräus: Entlassung trotz Double-Gewinn – Olympiakos-Mitglied Athanasios Mentis (59) kann den Rauswurf immer noch nicht ganz verstehen. „Er ist ein sehr guter Trainer, der viel arbeitet und das Team auf die Spiele super vorbereitet“, sagt der gebürtige Grieche und Vorstand des Herakles SV. Angst vor Stars? Bei Pereira saßen auch die großen Namen auf der Bank. „Wenn einer nicht mitzieht, gibt es Strafe. Er setzt sehr auf Disziplin!“ Das Problem bei seinem Engagement sei der Präsident Evangelos Marinakis gewesen. „Pereira wollte der absolute Chef sein – bei Piräus ist das aber nur der Präsident“, so Mentis.

Taktisch ließ Pereira meistens mit einer Spitze spielen. „Er spielte zu defensiv. Für ihn ist es sehr wichtig, kein Gegentor zu bekommen“, sagt der Münchner Grieche. Wird Pereira die Löwen packen? Mentis ist sich nicht ganz sicher. „Pereira braucht neue Spieler. Er ist einer, der am liebsten mit fertigen Spielern arbeitet. Bei Piräus hat er neue Spieler gefordert. Das hat dem Präsidenten nicht so gefallen.“ In München wurden ihm dagegen Spieler versprochen.

Fenerbahçe Istanbul: Das Gastspiel von Pereira in der Türkei lief nicht so erfolgreich. „Er hat sich nicht für die Champions-League qualifiziert und gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verloren. Dann wurde er entlassen“, erinnert sich der Co-Trainer von Türgücü München und Fenerbahçe-Fan Alper Kayabunar (31). Nach seiner ersten Saison, die er auf Platz zwei abschloss und dem verlorenen Pokalfinale – ausgerechnet gegen Galatasaray Istanbul – besiegelte dann das Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen den AS Monaco sein Ende. „Die meisten Fans sind froh, dass er weg ist. Er war zwar sehr sympathisch und emotional, aber das bringt dir nix, wenn der Erfolg fehlt.“ Fener hatte groß investiert, unter anderem in Robin van Persie. „Pereira hat ihn nicht so oft eingesetzt oder ihn auf Außen spielen lassen“, so Kayabunar. Außerdem in der Kritik: die aus Sicht der Fans defensive Spielart. „Mit Fernandao und van Persie hatte man super Stürmer, aber Pereira ließ sie selten zusammen spielen.“

