Solidaritätsspiel nach Toto-Pokal-Absage: TSV 1860 gastiert beim FC Memmingen

Von: Alexander Nikel

Der TSV 1860 München spielt mal wieder in Memmingen. © Sampics/Stefan Matzke

Der TSV 1860 München absolviert am 9. Juli 2023 um 15 Uhr ein Testspiel beim FC Memmingen. Die Begegnung war im Rahmen der Absage der Toto-Pokal-Partie arangiert worden.

München - Der TSV 1860 München hätte in der Saison 2019/2020 eigentlich im BFV-Toto-Pokal in Memmingen gastiert. Aufgrund der ungewissen Lage während der Corona-Pandemie sowie dem damit verbundenen Zuschauerverbot hatten sich der FC Memmingen und die Löwen deshalb damals darauf geeinigt, dass der Drittligist kampflos in die nächste Runde einzieht. Im selben Atemzug war jedoch zum Ausgleich ein sogenanntes „Solidaritätsspiel“ zwischen den beiden Vereinen vereinbart worden.

Termin fixiert: 9. Juli um 15 Uhr in Memmingen

Knapp drei Jahre später ist der Zeitpunkt nun bekannt gegeben worden. Der TSV reist während der Sommervorbereitung am 9. Juli ins Allgäu. Anpfiff ist um 15 Uhr. Die damals bereits verkauften Tickets, welche nicht rückerstattet worden sind, behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht erneuert oder umgewandelt werden. Weitere mögliche Einnahmen kommen ebenfalls in vollem Umfang den Gastgebern zugute.

Zuletzt standen sich die Münchner Löwen und der Bayernligist im September 2018 im Toto-Pokal gegenüber. Herbert Paul erlöste den TSV beim Underdog in letzter Minute. In der Aufstiegsaufstiegsspielzeit 2016/2017 entschied der TSV 1860 beide Duelle für sich. Beim 1:0-Erfolg im Hinspiel im Grünwalder Stadion traf Nicholas Helmbrecht zum Sieg. Beim 4:1 im Rückspiel im Allgäu netzten Christian Köppel, erneut Karger, Timo Gebhart und Nicholas Helmbrecht. (Alexander Nikel)