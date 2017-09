Sperren und Verletzungen - so könnte 1860 jetzt spielen

Gebhart, Weber, Mölders und Berzel fallen aus

+ © sampics / Stefan Matzke Markus Ziereis (l.) und Nico Andermatt könnten die Lücken in der Löwen-Elf schließen. © sampics / Stefan Matzke

Der TSV 1860 muss verletzungs- und sperrenbedingt Änderungen an der Aufstellung vornehmen. Doch Daniel Bierofka hat Alternativen - und so könnten die Löwen in Unterföhring spielen.