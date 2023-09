BR entscheidet sich gegen die Löwen: Kein Drittligaspiel des TSV 1860 im Free-TV

Von: Dominik Veitenhansl

Teilen

Fans des TSV 1860 München können im September kein Drittligaspiel ihrer Mannschaft im Free-TV verfolgen. © Imago/Bernd Feil/M.i.S.

Fans des TSV 1860 München können im September kein Ligaspiel ihrer Mannschaft live im Free-TV verfolgen. Der Bayerische Rundfunk verzichtet auf die Übertragung des Oberbayern-Derbys.

München – Nach gutem Saisonstart in der 3. Liga kehrte beim TSV 1860 München zuletzt Ernüchterung ein. Auf zwei Siege folgten drei Niederlagen gegen Lübeck, Sandhausen und Aue. Während die ersten beiden Spiele live im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt wurden, sah man die Löwen zuletzt nur im Pay-TV.

Daran wird sich auch im September nicht ändern. Keines der nächsten drei Ligaspiele der Löwen wird im Free-TV ausgestrahlt, selbst wenn die Blauen vor einem echten Highlight-Spiel stehen.

BR zeigt Jahn Regensburg statt TSV 1860 gegen FC Ingolstadt

Nach der Länderspielpause trifft der TSV 1860 München im Oberbayern-Derby am 16. September auf das Team des längjährigen Löwen-Trainers Michael Köllner. Dieser coacht ab April den FC Ingolstadt, mit dem er schlecht in die Saison startete.



Statt dieses Derbys überträgt der BR an diesem Tag das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Jahn Regensburg. Keine Berücksichtigung im Free-TV fanden auch die folgenden Ligabegegnungen des TSV 1860. Die Löwen treffen Ende September auf Halle und Verl. Der BR strahlt stattdessen am 30. September das Duell zwischen Ingolstadt und Aufsteiger Ulm aus.

Für Löwen-Fans ist die Verteilung der Übertragungen hoffentlich kein schlechtes Omen. Jedes Ligaspiel in dieser Saison, das nicht im Free-TV gezeigt wurde, wurde verloren.

Dresden gleich dreimal live im MDR – TSV 1860 empfängt Dynamo im Oktober

Im Gegensatz zu Löwen-Fans haben Fans von Ligakonkurrent Dynamo Dresden Grund zur Freude: Die nächsten drei Ligaspiele ihrer Mannschaft werden jeweils im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) live ausgestrahlt. Im Oktober haben die Löwen-Fans vielleicht mehr Glück: Am 8. Oktober trifft der TSV 1860 München auf Dynamo Dresden. (Dominik Veitenhansl)