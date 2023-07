3. Liga: Löwen-Heimspiel zum Auftakt – Haching startet auswärts mit Derby

Spielplan veröffentlicht

+ © Imago Images /Frank Hoermann/SVEN SIMON Fyann Lakenmacher und die Löwen erwarten am ersten Spieltag Waldhof Mannheim im Grünwalder Stadion. © Imago Images /Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der DFB hat am Freitag den Spielplan der 3. Liga veröffentlicht. Der TSV 1860 hat zu Beginn ein Heimspiel, Aufsteiger Unterhaching tritt auswärts an.

München – Knapp einen Monat vor dem ersten Spieltag hat der DFB den Spielplan für die 3. Liga bekannt gegeben. Der TSV 1860 München hat zum Auftakt ein Heimspiel im Grünwalder Stadion und empfängt den SV Waldhof Mannheim. Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching freut sich Anfang August auf ein bayerisches Derby bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg.

Für die Mannschaft aus der Vorstadt kommt es also gleich zum Wiedersehen mit Niclas Anspach. Der 22-Jährige verabschiedete sich ablösefrei nach der erfolgreichen Relegation aus Unterhaching und hat an der Donau einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Am 2. Spieltag erwarten Marc Unterberger und seine Mannschaft Mitaufsteiger SSV Ulm 1846 im heimischen Sportpark.

3. Liga: S-Bahn-Derby Ende November - Wiedersehen der Löwen mit Ex-Coach Köllner zum Wiesnstart

Maurizio Jacobacci und die Löwen reisen am zweiten Spieltag nach Duisburg. Bitter für Neuzugang Marlon Frey: Gegen seinen Ex-Klub wird der Mittelfeldspieler zuschauen müssen. Nach einer Roten Karte ist der 27-Jährige an den ersten zwei Spieltagen noch gesperrt und kann erst eine Woche später im Heimspiel gegen Lübeck sein Debüt im blauen Trikot feiern.

Das S-Bahn Derby zwischen den Löwen und Haching folgt erste Ende November. Am 16. Spieltag haben die Löwen Heimrecht gegen den Aufsteiger. Fünf Monate später, am Wochenende vom 27. April 2024, reisen dann die Giesinger in den Alpenbauer Sportpark. Auf das Wiedersehen mit Ex-Trainer Michael Köllner müssen die Blauen nicht so lange warten. Am 6. Spieltag, pünktlich zum Wiesnstart, treten die Sechzger beim FC Ingolstadt an. (Jörg Bullinger)