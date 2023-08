Tabellenführer! Abgezockte Löwen erlegen Zebras - Zwarts trifft direkt doppelt

Von: Christoph Gschoßmann

Joel Zwarts (M.) gelingt in Duisburg ein Traumeinstand für 1860 München. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Der TSV 1860 München startet perfekt in die Saison: Auf den Dreier gegen Mannheim folgt ein Sieg in Duisburg. Der Ticker zum Nachlesen.

3. Liga, 2. Spieltag: MSV Duisburg – TSV 1860 München 0:3 (0:1)

– Neuzugang Joel Zwarts sticht direkt doppelt zu. Auch Manfred Starke trifft.

Duisburg leistet sich in der Abwehr kapitale Schnitzer, die Löwen nutzen das eiskalt.

Manfred Starke besorgte das 1:0 für die Löwen in Duisburg. © IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Vorbericht: 1860 München zu Gast beim MSV Duisburg

München/Duisburg – Noch wollte es nicht klappen mit einem Treffer, aber die Ansätze sind da: Neuzugang Joel Zwarts soll und will den Löwen weiterhelfen. Im Totopokal in Aindling (6:0) verfehlte er zwar sein Debüttor, aber er ließ aufblitzen, warum ihn Trainer Maurizio Jacobacci unbedingt wollte. Beim Ligaspiel in Duisburg am Samstag (14 Uhr) dürfte Zwarts weitere Chancen bekommen, vor allem, wenn ihn der Coach von Beginn an bringt.

TSV 1860: Darf Neu-Stürmer Zwarts von Beginn an ran?

Ob dies der Fall sein wird – da ließ sich Jacobacci nicht in die Karten schauen. „Wir haben noch knapp 24 Stunden Zeit, uns Gedanken zu machen. Aber wir wissen schon, was wir mit Zwarts an Land gezogen haben“, äußerte der Italiener. Zwarts soll der letzte Puzzlestein für eine Löwen-Mannschaft sein, die zum Auftakt gegen Mannheim (2:0) bereits überzeugte.

„Wir wollen dieses Spiel, was wir gegen Mannheim gezeigt haben, bestätigen. Wir wollen einen weiteren Fortschritt erzielen“, erklärte Jacobacci. Duisburg indes ist mit einem Remis in die Saison gestartet. Mit Alexander Esswein (33), Pascal Köpke (27) und Thomas Pledl (29) haben sich die Zebras namhaft verstärkt. Deswegen brauche der Löwe in Duisburg laut Jacobacci auch „ein Topspiel“.

TSV 1860 zuletzt mit starker Serie gegen Duisburg

Zuletzt lief es zumindest gut gegen das Team aus dem Ruhrpott. Seit 2021 konnte der MSV kein einziges Pflichtspiel mehr gegen den TSV für sich entscheiden und kassierte in den letzten fünf Duellen insgesamt 15 Tore. Jacobacci holte als Sechzig-Trainer zudem seinen ersten Punkt in Duisburg. Mit Leroy Kwadwo (27) und Marlon Frey (27) reisen zwei Spieler nach Duisburg, die bis zum Sommer noch für den MSV kickten. Frey ist wegen einer Rotsperre aus der Vorsaison allerdings weiterhin zum Zuschauen verdammt.

Starten die runderneuerten Löwen mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Saison? Erleben Sie das Match hier im Liveticker. (cgsc)