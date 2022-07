Sport und guter Schlaf – warum der TSV 1860 München auf Experten setzt?

Von: Philipp Mosthaf

Ausgeschlafen brüllt es sich leichter! Die Junglöwen des TSV 1860 München werden für einen gesunden Schlaf von den Experten von Third of Life unterstützt. © TSV 1860 München

Mit einem guten Schlaf wird die Leistungsfähigkeit gefördert. Aus diesem Grund holen sich die Junglöwen des TSV 1860 München Hilfe von Experten.

Ein guter und erholsamer Schlaf ist unter mehreren Gesichtspunkten extrem wichtig: Sie wirken ausgeschlafen, verspüren mehr Energie und haben einfach eine bessere Laune. Bei Sportlern verbessern sich zudem die Fähigkeiten sowie die Leistung. Denn die Leistungsfähigkeit verbessert sich erst beim Regenerieren nach dem Training. So ist der Schlaf als Teilbereich eines effektiven Trainings zu werten. Auch beim Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München spielt das Thema „Gesunder Schlaf“ eine wichtige Rolle. Der Traditionsverein hat sich für seine Jugendspieler daher Unterstützung von Third of Life ins Boot geholt. Die Schlafexperten sorgen mit Tipps und Produkten für einen optimalen Schlaf bei den Junglöwen und sind stolzer Partner des Traditionsvereins.

Gesunder Schlaf: die Vorteile für Sportler

Gesunder und erholsamer Schlaf ist für Sportler extrem wichtig. Lesen Sie hier die Vorteile, die ein optimaler Schlaf mit sich bringt:

Nur ein ausgeruhter Sportler kann seine volle Leistungsfähigkeit abrufen, weshalb ein optimaler Schlaf immens wichtig ist. Neben der Leistungsfähigkeit ist die Motivation ein weiterer Faktor . Im übermüdeten Zustand fehlt uns die Energie und schlichtweg die Lust, um einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Insbesondere für Leistungssportler wie die Junglöwen des TSV 1860 München ist dies verheerend.

. Im übermüdeten Zustand fehlt uns die Energie und schlichtweg die Lust, um einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Insbesondere für Leistungssportler wie die Junglöwen des TSV 1860 München ist dies verheerend. Beim Schlaf kann sich der Körper erholen . In der Regenerationsphase wird Energie aufgeladen, geschädigte Zellen können sich reparieren und das Immunsystem wird gestärkt.

. In der Regenerationsphase wird Energie aufgeladen, geschädigte Zellen können sich reparieren und das Immunsystem wird gestärkt. Mehr Schlaf bedeutet auch mehr Energie und damit erhöhte Konzentration sowie eine schnellere Reaktionszeit . Diese Faktoren sind insbesondere für Sportler wichtig, die somit Verletzungen vorbeugen können.

. Diese Faktoren sind insbesondere für Sportler wichtig, die somit Verletzungen vorbeugen können. Ein optimaler Schlaf fördert den Muskelaufbau . In der Tiefschlafphase werden Hormone ausgeschüttet und Muskelschäden repariert.

. In der Tiefschlafphase werden Hormone ausgeschüttet und Muskelschäden repariert. Schlaf wirkt sich auch auf unsere Ernährung aus: Ein schlechter Schlaf führt automatisch zu einer schlechteren Wahl beim Essen. Gesunder Schlaf wirkt sich daher positiv auf eine gesunde Ernährung aus.

Mit einem Reisekissen reisen Sie sehr komfortabel und kommen gut erholt am Ziel an. © third-of-life-shooting

Gesunder Schlaf für mehr Leistung – so unterstützt Third of Life die Sechzger

Third of Life unterstützt das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des TSV 1860 München rund ums Thema Schlaf. Die Experten stehen den Junglöwen, Trainern und Eltern mit Rat und Tat zur Seite. Dazu gehören Vorträge, spezifische Schlaf-Tipps sowie exklusive Produkte, die einen gesunden und erholsamen Schlaf fördern. Mit diesen idealen Schlafprodukten haben auch Sie einen gesunden und erholsamen Schlaf.

Nicht nur die nächtliche Bettruhe ist für Sportler wie die Junglöwen des Münchner Traditionsvereins wichtig. Manche Nachwuchsmannschaften der Sechzger spielen in der Junioren-Bundesliga und müssen daher weit reisen. Da die Regeneration direkt nach dem Spiel beginnt, ist Erholung auch schon während der Busfahrt extrem wichtig. Hier kommen die ergonomischen Reisekissen von Third of Life ins Spiel.

Innovationspreis Ergonomie 2020 und 2021 für Third of Life. © Innovationspreis Ergonomie

Über Third of Life Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum dritten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.