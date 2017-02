Live-Ticker: Löwen verlieren in Lotte - Ribamar sieht noch Rot

Lotte - Kann der TSV 1860 die Hürde Sportfreunde Lotte im Achtelfinale des DFB-Pokals nehmen und in die Runde der besten acht Teams einziehen? Im Live-Ticker erfahren Sie es!

Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München 2:0 (1:0)

Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Nauber, Neidhart - Dej, Pires-Rodrigues, Gorschlüter (Heyer, 66.) - Freiberger, Rosinger (Brock, 88.), Lindner (Sane, 46.). TSV 1860: Ortega - Boenisch, Ba, Mauersberger (Perdedaj, 71.) - Wittek, Liendl, Lumor, Stojkovic (Ribamar, 71.) - Amilton, Gytkjaer, Aigner (Aycicek, 46.). Tore: 1:0, Lindner (29.) 2:0, Freiberger (58.) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Ribamar (93. Minute)

+++ AKTUALISIEREN +++

Bilder: Löwen-Aus im Pokal! Blamage in Lotte Zur Fotostrecke

+++ Hier geht es zum Spielbericht.

Fazit: Die Löwen finden weiter nicht in die Spur. Gegen aufmüpfige Sportfreunde aus Lotte verlieren die Löwen am Ende verdient. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften. Dann nutzte Lottes Lindner die erste gute Möglichkeit und brachte die Sportfreunde in Führung. Die Löwen brauchten ein wenig, um den Schock zu verdauen, agierten jedoch auch schlicht zu ungenau und nicht zwingend genug. Im zweiten Durchgang das selbe Bild - Sechzig lief an, jedoch ohne Erfolg. Lotte lauerte auf Konter und versetzte den Blauen mit dem 2:0 schlussendlich den Todesstoß.

Spielende: Das Spiel ist aus! Die Löwen verlieren nach einem enttäuschenden Spielverlauf mit 0:2.

90+3 Minute: Das ist jetzt nur noch Frust. Ribamar will nur den Gegner treffen und sieht dafür in den letzten Sekunden die Rote Karte. Absolut unnötig.

90+1 Minute: Jetzt sieht auch Ba Gelb.

90. Minute: Die Nachspielzeit läuft bereits.

89. Minute: Die Luft scheint hier raus zu sein. Selbst mit einem Treffer dürfte die Zeit schlicht zu knapp werden.

88. Minute: Lotte wechselt nochmal und schickt Brock für Rosinger ins Spiel.

87. Minute: Wieder Dej mit einem guten Schuss und wieder hält Ortega den Ball sicher.

86. Minute: Dej mit dem Schuss aus über 20 Meter, doch Ortega ist zur Stelle und kann problemlos halten.

83. Minute: Nochmals Ecke für die Löwen. Doch wieder bringt die Hereingabe keine Gefahr. Das ist einfach zu harmlos.

81. Minute: Wieder zückt Dingert die Gelbe Karte und verwarnt diese Mal Perdedaj. Damit ist er der sechste Löwe im Spiel mit einer Verwarnung.

80. Minute: Das Bild in den Schlussminuten fast immer das gleiche: Die Löwen greifen an und spielen den letzten Ball zu ungenau. Lotte startet daraufhin den Konter und kommt so zu gefährlichen Aktionen.

79. Minute: Auch Wittek ordnet sich nach einem taktischen Foul in die Reihe der Gelb-Sünder ein.

75. Minute: Der anschließende Freistoß aus 35 Meter Torentfernung stellt für Ortega keine Gefahr da.

74. Minute: Lumor stoppt einen Konterversuch der Lotter Sportfreunde und sieht dafür Gelb.

72. Minute: Pereira schickt mit Ribamar eine zweite Spitze ins Spiel. Die Löwen werfen jetzt nochmal alles nach vorne. Jetzt braucht es Tore.

70. Minute: Auch Pereira reagiert und bringt Perdedaj für Mauersberger und Ribamar für Stojkovic.

66. Minute: Nächster Wechsel bei Lotte: Für Gorschlüter nun Heyer in der Partie.

65. Minute: Auch Amilton sieht die Gelbe Karte, nachdem er dem Schiri nach einer Abseitsentscheidung höhnisch Beifall klatscht.

64. Minute: Wie reagieren die Blauen jetzt nach diesem Schock? Zumindest erhöhen sie jetzt das Tempo. Für eine Aufholjagd bleibt weniger als eine halbe Stunde.

60. Minute: Auch Stojkovic wird jetzt mit der Gelben Karte verwarnt. Zuvor hatte er sich lautstark beim Schiri beschwert und einen Elfmeter gefordert. Doch bei der Situation war zu wenig Kontakt, um einen Strafstoß zugesprochen zu bekommen.

59. Minute: Die Löwen nicht einverstanden mit der Entscheidung des Schiris. Vor allem Boenisch reklamiert eine vermeintliche Abseitsposition und sieht dafür den Gelben Karton.

58. Minute: Tor für Lotte. Das gibt es doch nicht. Der Drittligist führt nun mit 2:0.

52. Minute: Auf der anderen Seite die Löwen mit der aussichtsreichen Kontermöglichkeit durch Aycicek, doch ihm verspringt der Ball und somit keine Gefahr.

49. Minute: Puuuh!! Einmal ganz tief durchatmen aus Löwen-Sicht. Lotte mit einem sehr gefährlichen Konter. Freiberger läuft auf den Kasten von Ortega zu, lädt Mauersberger und Ba zu einem kleinen Tänzchen ein und legt am Ende auf Sane ab, der am Fünfmeterraum bereit steht. Sein Schuss aus kurzer Distanz kann Ortega mit einem klasse Reflex abwehren, beim Nachschuss haben die Löwen großes Glück. Der Ball klatscht vom Außenpfosten ins Toraus.

47. Minute: Zuvor war Stojkovic im Strafraum von Lotte zu Boden gegangen und hatte einen Elfmeter gefordert. Da war jedoch zu wenig Kontakt.

46. Minute: Der zweite Durchgang ist angepfiffen und auf beiden Seiten gibt es personelle Änderungen. Bei den Löwen kommt Aycicek für Aigner - bei Lotte ist für Torschütze Lindner die Partie vorbei. Für ihn ist Sane im Spiel.

Halbzeit: Das war‘s mit dem ersten Durchgang. Die Anfangsphase war ausgeglichen, doch dann schlug Lotte durch Lindner mit seiner ersten Chance eiskalt zu. Die Löwen müssen sich in der zweiten Halbzeit deutlich steigern.

43. Minute: Keine Zuordnung bei den Löwen in der Rückwärtsbewegung und die nächste Möglichkeit für Lotte. Freiberger zunächst mit einer gefährlichen Flanke, doch Mauersberger kann klären. Der Ball landet bei Rosinger, der aus rund 25 Meter abzieht und den Kasten der Löwen nur um einen Meter verfehlt. Das war knapp.

40. Minute: Weitere Ecke für die Löwen nach einem Schussversuch von Aigner. Doch Mauersberger agiert anschließend zu stürmisch und begeht ein Offensivfoul. Freistoß für die Sportfreunde.

39. Minute: Die Hereingabe findet Innenverteidiger Ba, doch sein Kopfball verfehlt das Lotter Tor um mehrere Meter. Da war mehr drinnen.

38. Minute: Ecke für die Löwen. Liendl steht bereit.

36. Minute: Lotte mit einer weiteren gefährlichen Möglichkeit. Ein Steilpass landet bei dem agilen Freiberger, der nicht lange fackelt und aus dem Lauf abzieht. Der Schuss geht jedoch links neben den Kasten der Löwen vorbei.

33. Minute: Jetzt heißt es aus Löwen-Sicht Mund abputzen und schnellstmöglich den Ausgleich schaffen.

30. Minute: Das war zu einfach. Lotte zum ersten Mal gefährlich vor dem Kasten der Löwen und schon scheppert‘s. Ortega kann zunächst einen Schuss von Freiberger aus halbrechter Position entschärfen, doch Lindner steht goldrichtig und kann den Abpraller aus kurzer Distanz einschieben. Kein Vorwurf an den Löwen-Keeper.

29. Minute: Tor für Lotte. Lindner besorgt die Führung für Lotte.

26. Minute: Viele Fouls und kleine Unterbrechungen sorgen dafür, dass auf beiden Seiten ein Spielfluss nicht so richtig zustande kommt.

22. Minute: Bisher haben die Löwen hier alles im Griff. Sobald ein Spieler von Lotte in Ballbesitz kommt, gehen die Blauen sofort drauf und wollen den Ball zurück. In der Offensive fehlen noch die Ideen. Kann ja noch kommen.

17. Minute: Die nächste Gelbe Karte sieht Lottes Rahn nach Foul an Amilton. Liend rückt sich anschließend den Ball rund 25 Meter vor Lottes Tor zurecht und schickt einen Heber in den Strafraum des Drittligisten. Doch die Flanke findet keinen Abnehmer.

15. Minute: Liendl sucht den Dänen Gytkjaer und schickt vor dem Strafraum von Lotte einen Steilpass auf den Stürmer, doch der Pass gerät zu lang. Somit keine Gefahr.

12. Minute: Bisher eine ausgeglichene Angelegenheit. Die Löwen wirken wach und sind sehr eng an ihren Gegenspielern. In der Offensive ging dagegen noch nicht sehr viel.

9. Minute: Das ging schnell. Nach einem Foul an Langlitz sieht Aigner die Gelbe Karte.

8. Minute: Erster Schussversuch für Lotte: Gorschlüter probiert es aus zentraler Position vor dem Löwen-Sechzehner, doch der Ball geht deutlich über den Kasten von Ortega.

5. Minute: Die Löwen beginnen hier in den Anfangsminuten schwungvoll und suchen den direkten Weg nach vorne.

4. Minute: Wittek greift sich nach einem Tackle von Lottes Gorschlüter an den Knöchel, kann aber weitermachen.

2. Minute: Dafür dass der Rasen heute morgen noch eine weiße Schneedecke war, sieht er mittlerweile echt top aus. Die Hilfskräfte haben ganze Arbeit geleistet.

1. Minute: Schiri Dingert hat die Partie freigegeben! Auf geht‘s Löwen!

+++ Die Mannschaften befinden sich im Spielertunnel und werden jede Sekunde den Platz betreten. In wenigen Augenblicken geht es los!

+++

Sechzig-Trainer Vitor Pereira kurz vor dem Spiel über das Wetter:

„Wir sind hier, um zu arbeiten und nicht um Urlaub zu machen. Die Mannschaft befindet sich in einer Entwicklung und wir werden alles tun, um heute zu gewinnen.“

... über die heutigen Platzverhältnisse: „Das sind nun mal die Bedingungen. Der Rasen darf heute keine Ausrede sein. Beide Teams müssen sich anpassen.“

... über die heutige Taktik: „Ich musste ein bisschen wechseln, habe volles Vertrauen in die Spieler. Nun bekommen eben andere Spieler eine Chance, sich zu zeigen.“

+++ Mit Trainer Vitor Pereira haben sich die Löwen übrigens einen echten Pokalsieger ins Boot geholt. Mit Olympiakos Piräus konnte der Portugiese bereits den griechischen Pokal holen. Ganz allgemein hat Pereira nur eines seiner 19 Pokalpartien in seiner Karriere als Trainer verloren. Aber wir wollen mal auf dem Boden bleiben. In 15 Minuten rollt endlich der Ball!

+++ Spielleiter ist heute Christian Dingert.

+++ Beide Teams haben sich aus den Kabinen getraut und wärmen sich auf!

+++ Damit ist auch das Rätselraten um den Startelf-Einsatz von Stefan Aigner gelöst. Zuvor gab sich Trainer Pereira hinsichtlich eines Einsatzes von „Aiges“ eher zurückhaltend: „Er hat gut trainiert und ist verfügbar, er kann in den Kader kommen“, verkündete der Portugiese gestern noch vielsagend. Gut 30 Minuten vor Anpfiff ist klar: Aigner steht von Beginn an auf dem Platz.

+++ Mittlerweile haben sich Trainer Pereira und Co. im Sportpark am Lotter Kreuz eingefunden. Und schon flattert die Aufstellung herein. So spielen die Löwen heute: Ortega - Mauersberger, Ba, Lumor - Wittek, Liendl, Boenisch, Stojkovic - Aigner, Gytkjaer, Amilton. Auf der Bank nehmen Zimmermann, Bülow, Perdedaj, Ribamar, Aycicek, Lacazette und Olic Platz.

+++ Löwen-Freunde der Statistiken aufgepasst: Im DFB-Pokal hat sich der Löwe bisher in acht Duellen gegen einen unterklassigen Gegner durchsetzen können. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Heute gegen die Sportfreunde Lotte soll diese Erfolgsstatistik um einen weiteren Eintrag erweitert werden.

+++ Die Anspannung steigt so langsam. In einer guten Stunde wird das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Gastgeber Lotte und den Löwen angepfiffen. Dabei war den ganzen Tag über nicht klar, ob die Partie heute überhaupt stattfinden wird. Über Nacht meldete sich im Tecklenburger Land nämlich der Winter zurück und verwandelte den Rasen im Frimo-Stadion in ein Schneeparadies. Rasenheizung? Fehlanzeige! Erst im kommenden Jahr ist die Installierung einer Heizanlage für die Spielfläche vorgesehen. Doch mit Hilfe zahlreicher Hilfskräfte und Freiwilligen gelang es am Ende doch, den Rasen vom Schnee zu befreien. Um 17 Uhr folgte dann auch die offizielle Verkündung, dass die Partie stattfinden kann. Vorab dafür großen Respekt an die Sportfreunde Lotte und ihre hilfsbereiten Fans. Jetzt freuen wir uns auf das K.O.-Spiel und hoffen natürlich auf einen Löwen-Sieg!

Bilder: Lotte schippt Schnee - damit der Ball rollt Zur Fotostrecke

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal-Achtelfinale des TSV 1860 München bei den Sportfreunden Lotte! Anstoß im Frimo Stadion von Lotte ist am Mittwoch bereits um 18.30 Uhr. Bei einem Erfolg beim Drittligisten wäre es für Sechzig der erste Einzug ins Viertelfinale seit der Saison 2007/08. Dort kam es damals zum Derby gegen den FC Bayern. Auf dem Papier sind die Favoritenrollen (eigentlich) klar verteilt, empfängt doch der Tabellensiebte der 3. Liga den 14. der 2. Liga. Aber die Mannschaft aus dem Tecklenburger Land hat bereits zweimal gezeigt, dass ihr die Rolle des Underdog liegt.

Für den TSV 1860 ist das Los Lotte undankbar. Man tritt auswärts als vermeintlicher Favorit an, von dem man das Weiterkommen erwarten dürfte. Doch die Sportfreunde sind unangenehm zu spielen, das erfuhren im diesjährigen DFB-Pokal schon die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Die Norddeutschen unterlagen Lotte mit 1:2, die Werkself verspielte zweimal eine Führung und verlor nach Elfmeterschießen mit 3:4. Lotte-Trainer Ismail Atalan zeigte sich nach der Auslosung kämpferisch: „Wer gegen Leverkusen gewinnen kann, der kann auch gegen 1860 gewinnen.“

Die Löwen ihrerseits kämpften sich mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den Karlsruher SC und einem glücklichen 4:3 nach Elfmeterschießen bei den Würzburger Kickers jeweils gegen einen Liga-Kontrahenten ins Achtelfinale vor. Sechzig wäre wohl ein Heimspiel gegen einen attraktiven, aber machbaren Erstligisten lieber gewesen, aber nun geht es eben zum Drittligisten - und um die Viertelfinal-Prämie von rund 1,2 Millionen Euro, die die Löwen auch wegen der hochwertigen Neuzugänge gut gebrauchen können.

Lotte gegen Sechzig - wer kommt ins Viertelfinale im DFB-Pokal 2017? Wir fiebern mit den Löwen und berichten hier im Live-Ticker.

fw