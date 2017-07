Live-Stream: Löwen gastieren zum Testspiel bei der SpVgg Landshut

Der TSV 1860 bestreitet am Mittwochabend ein Testspiel der bei der SpVgg Landshut. Das Duell der Löwen mit dem Sechstligisten zeigen wir in voller Länge im Live-Stream.

SpVgg Landshut - TSV 1860 München -:- (Mi, 19 Uhr)

TSV 1860: --- Tore: --- Ort: ebmpapst-Stadion, Sandnerstraße 7, 84034 Landshut

Für einen Neu-Löwen ist es das Wiedersehen mit seinen alten Kollegen: Tobias Steer. Der 19-jährige Offensivspieler verließ die Landshuter am Saisonende mit der Bilanz von 21 Toren in 47 Spielen in Richtung Löwen.

Mit dabei beim Test in Landshut wird auch ein Spieler sein, den die Löwen seit Dienstag testen. Es handelt sich um den Stürmer Amir Falahen, der zuletzt beim SC Freiburg unter Vertrag stand.

Anstoß im ebmpapst-Stadion ist am Mittwoch um 19 Uhr, wir übertragen die Partie hier live und in voller Länge im Live-Stream Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anstoß.

Rubriklistenbild: © MIS/fw