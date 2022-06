„Für die U17 und U19 gerne“: U21 des TSV 1860 München weicht nach Gilching aus

Von: Tim Hempfling

Müssen weichen: Wegen des Aufstiegs der U19-Löwen müssen Frank Schmöller (vorne) und seine Spieler ab der neuen Saison ihre Heimspiele in Gilching austragen. © IMAGO / Lackovic

Die Löwen-U21 trägt in der kommenden Saison seine Heimspiele nicht mehr an der Grünwalder Straße aus. Neuer Spielort ist die Kies-Arena des TSV Gilching.

München - Nach dem Aufstieg der U19 in die Bundesliga macht sich der Platzmangel am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße bemerkbar. Dadurch dass sowohl U17 als auch U19 in der kommenden Saison in der Junioren-Bundesliga spielen, brauchen die Jugendmannschaften eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Leidtragende ist die U21 der Löwen.

Diese müssen ihre Heimspiele nun beim Partnerverein TSV Gilching-Argelsried austragen. „Ich kenne die Regularien des DFB ja. Da war es mir eigentlich schon klar, dass wir weichen müssen“, sagt Frank Schmöller, Cheftrainer des TSV 1860 München II zu der neuen (alten) Heimspielstätte der Löwen. „Der Platz an der Grünwalder Straße ist auch gleichzeitig Trainingsplatz der Ersten. Mit vier Mannschaften gleichzeitig wird es schwierig.“

Junglöwen machen gerne Platz für die Junioren-Bundesligisten

„Ich müsste aber auch lügen, wenn ich sage, dass es mir egal wäre“, sagt Schmöller zum Wechsel. „Die Grünwalder Straße ist unsere Heimat.“ Gleichzeitig ist es aber auch nicht das erste Mal, dass die Löwen nach Gilching fahren müssen. Wegen Umbauarbeiten an den Kabinen trugen die Junglöwen zu Beginn der Saison 2021/22 bereits einige Spiele in die Kies-Arena aus.

„Es ist eine gute Anlage. Der TSV Gilching ist ein hervorragender Gastgeber“, sagt der 55-jährige Cheftrainer. „Außerdem ist es ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Denn für die U17 und die U19 weichen wir gerne aus. Für das Nachwuchsleistungszentrum sind die beiden Bundesliga-Mannschaften enorm wichtig.“

TSV 1860 München II: Vorbereitung ist in vollem Gange

Lange Zeit bleibt nicht, um sich mit dem Spielort-Wechsel zu beschäftigen. Denn bereits in guten drei Wochen (Samstag, 16.07.) steht der Bayernliga-Auftakt an. Gegner - „zuhause“ in Gilching - ist der SV Kirchanschöring. „Da wartet eine Hammer-Mannschaft auf uns. Sie sind ein seit Jahren eingespieltes Team, was bei uns zu nicht zutrifft“, sagt Schmöller. Was er meint, sind die vielen neuen Spieler, die ihm zur Verfügung stehen. Mit dabei sind unter anderem zwei Profis aus dem Drittliga-Kader und etliche ehemalige U19-Spieler. „Die Jungs aus dem Profikader sollen Spielpraxis sammeln. Außerdem haben wir zehn junge, hungrige Leute aus der U19“.

Ein konkretes Saisonziel gibt es für den Cheftrainer deshalb nicht. „Durch die Absteiger ist es eine Hammer-Liga. Da ist es schwierig, im Vorfeld ein klares Ziel zu äußern. Wir wollen Erfolg haben und die Talente an den Herrenfußball ranführen“, sagt Schmöller. (Tim Hempfling)