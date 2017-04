Stadion für den TSV 1860 München: Haben die Löwen jetzt Poing im Visier?

München - Der TSV 1860 München sucht eine neue Heimat. Haben die Löwen nun auch Poing im Landkreis Ebersberg als möglichen Standort für ein Stadion in Visier?

Die Löwen und ihre Suche nach einer neuen Heimat – wie berichtet hatte der Zweitligist zum Spiel gegen den VfB Stuttgart die Bürgermeister der potenziellen Standorte Ismaning und Taufkirchen in die Arena eingeladen. 1860-Finanzier Hasan Ismaik habe im VIP-Bereich von seinem „Riesen-Vorhaben“ erzählt, erklärte Ismanings Gemeindeoberhaupt Dr. Alexander Greulich. Man habe sich gegenseitig „beschnuppert“, weitere Gespräche dürften folgen. Ismaik will nach den Absagen in Riem und Giesing nicht lockerlassen. „Mein Bestreben ist, unserem Verein wieder eine eigene Heimat zu geben“, sagte er kürzlich im tz-Interview. „Wenn es allein in meiner Macht stünde, würden wir noch vor dem Jahr 2025 die Allianz Arena verlassen.“

Poing war bereits für die Allianz Arena ein Thema

In acht Jahren endet der Mietvertrag mit dem FC Bayern. Und nach tz-Informationen gibt es mit Poing noch einen weiteren Standort, den der TSV 1860 München im Auge hat. Die Gemeinde östlich von München war bereits für die Allianz Arena ein Thema – als Druckmittel des FC Bayern gegen die Stadt. „Man hat mit dem Auszug nach Poing gedroht“, berichtete der damalige OB Christian Ude 2015 in einem Interview. Laut Thomas Stark, Geschäftsleiter der Gemeinde Poing, habe es bislang noch keine Gespräche mit 1860 gegeben. Gibt ja noch drei Heimspiele...