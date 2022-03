Stefan Aigner wird Trainer-Lehrling unter Sandro Wagner - „danach wahrscheinlich bei 1860“

Von: Moritz Bletzinger

Ex-Löwe Stefan Aigner kurbelt seine Trainerkarriere an. Erste Station: SpVgg Unterhaching. Unter Sandro Wagner hospitiert Aigner im März. Danach geht es wohl zum TSV 1860.

München - Stefan Aigner kommt zurück nach Bayern. Den Ex-Löwen zieht es wieder beruflich in die Nähe von München, vorerst aber „nur“ in die Vorstadt. Der ehemalige 1860-Profi geht die nächsten Schritte in seiner Trainerausbildung. Aigner macht gerade seine B-Plus-Lizenz und schnuppert jetzt in den Trainingsalltag bei anderen Teams.

Erste Station SpVgg Unterhaching: Trainer-Lehrling Stefan Aigner geht zu Sandro Wagner

Aigners erste Station dabei ist die SpVgg Unterhaching. Über den März begleitet er das Trainerteam um Sandro Wagner. Ex-Löwe und Ex-Bayern-Profi gemeinsam in Unterhaching? Wie kommt es dazu?

„Das hat sich so ergeben“, erklärt uns Stefan Aigner am Telefon, „wir haben einen Runde für einen Montagskick und uns dort getroffen. Dann habe ich Sandro gefragt, ob ich mal vorbeischauen darf.“ Gesagt, getan: Aigner wird Trainer-Lehrling unter Sandro Wagner.

Ex-Löwe Stefan Aigner will Trainer-Erfahrung sammeln: „Ich war lange Profi, aber als Spieler ist es anders“

Stefan Aigner (126 Bundesliga- und 171 Zweitligaspiele) arbeitet aktuell als Scout für den SV Wehen Wiesbaden. Jetzt will er in seiner Trainerkarriere vorankommen. Das ist mit seiner Arbeit beim Drittligisten auch gut vereinbar, bestätigt er. Und der 34-Jährige ist merklich wissbegierig: „Ich war lange Zeit Profi, aber als Spieler ist es ganz anders, da hat man sehr viele Sachen nicht so auf dem Schirm. Für mich geht es jetzt darum, den Trainingsbetrieb von der anderen Seite kennenzulernen.“

Dass er nun erste Trainer-Eindrücke im Herrenbereich bei einem Profiteam sammeln darf, dafür ist Aigner der Spielvereinigung sehr dankbar. Die Chance und den Kontakt zu Sandro Wagner hat er genutzt.

Stefan Aigner ab April wahrscheinlich bei 1860 München - es gab schon Kontakt

Die Löwen-Rückkehr soll dann aber auch kommen: „Es gab schon Kontakt mit 1860. Im April bin ich dort wahrscheinlich im Jugendbereich dabei“, kündigt Aigner an.

Dass sein baldiger Trainerkollege jüngst kritisch über die Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 gesprochen hat, soll kein Thema zwischen Aigner und Wagner werden: „Sandro ist ein Typ, der seine Meinung sagt, was ich super finde", sagt Aigner. Wagner hatte die Ausbildung in Giesing als „verbissen" bezeichnet, was Aigner nicht bewerten möchte: „Ich kann das persönlich nicht beurteilen, weil ich während meiner Zeit bei 1860 zu weit weg von der Jugend war." (moe)