TSV 1860: Ex-Löwen-Keeper vor Wechsel zu Pep Guardiola

Von: Korbinian Kothny

Stefan Ortega soll vor einem Wechsel zu Manchester City stehen. © Sven Leifer

Wechselt ein Ex-Löwe zu Pep Guardiola in die Premier League? Der „kicker“ berichtet, dass Stefan Ortega kurz vor einem Wechsel zu Manchester City steht.

Bielefeld/Manchester - Das wäre eine echte Überraschung. Stefan Ortega steht anscheinend kurz vor einem Wechsel zu Manchester City und soll die neue Nummer zwei hinter Starkeeper Ederson werden. Das berichtet der „kicker“.

Ortega überzeugte in den letzten Jahren bei Arminia Bielefeld mit starken Leistungen in der Bundesliga. Den Abstieg in der vergangenen Saison konnte der 29-Jährige allerdings auch nicht verhindern. Dass Ortega den Gang in die 2. Bundesliga nicht mitgehen wird, war aber schon lange klar. Der Vertrag des Keepers läuft Ende Juni aus - dementsprechend kann er den Klub ablösefrei verlassen.

Stefan Ortega verließ TSV 1860 nach Abstieg

Lange Zeit wurde Ortega sogar das Interesse vom FC Bayern München nachgesagt. Laut Medienberichten sollte Ortega die neue Nummer zwei hinter Manuel Neuer werden. Allerdings verlängerte der Rekordmeister mit Sven Ulreich und der Transfer des Bielefelders nach München zerschlug sich.

In München feierte Ortega auch einst seinen Durchbruch im Profigeschäft. Zwischen 2011 und 2014 hütete er das Tor des TSV 1860 München, musste aber immer wieder um seinen Stammplatz kämpfen. Nach dem Abstieg der Löwen 2014 verließ Ortega allerdings die bayerische Landeshauptstadt und kehrte zu Arminia Bielefeld zurück.

Nach fünf überaus erfolgreichen Jahren steht für den Keeper der nächste Schritt an. In Manchester wird er jetzt wohl auf Star-Trainer Pep Guardiola treffen. (kk)