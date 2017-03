Steinberger: "Jedes Spiel ist wichtig"

TSV 1860 München (A-Junioren) - Die Löwen-U19 empfängt am Sonntag den VfB Stuttgart zum ersten Endspiel von vielen. Ab 14 Uhr rollt der Ball im Grünwalder Stadion.

Eine Partie, die für beide Seiten von größter Bedeutung ist. Mit einem Sieg können die Löwen nach Punkten zum VfB aufschließen und die Stuttgarter Abstiegssorgen vergrößern.

"Jedes Spiel ist wichtig", sagt Trainer Josef Steinberger auf der vereinseigenen Website. Dem Spiel blickt er durchaus positiv entgegen. "Wir sind in der Lage, gegen jeden Gegner etwas zu holen." Für die Junglöwen geht es vor allem darum, die aufsteigende Form aus dem Ingolstadt-Spiel zu bestätigten und die individuellen Aussetzter abzustellen.

Zum ersten Mal wieder dabei auf Münchener Seite ist Daniel Skodic. Verzichten muss Josef Steinberger weiterhin auf Sebastian Gebhart (Pfeiffersches Drüsenfieber), Daniel Zivkovic (Außenbandriss), Alexander Spitzer (Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss) und Lorent Rexhepi (Kreuzbandriss) sowie Julian Justvan (Nasen- und Mandel-OP).

Der VfB Stuttgart, der über Jahre hinweg eines der stärksten Teams in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest stellte, sorgt diese Saison überwiegend für negative Überraschungen. "Für mich ist es überraschend, dass der VfB hinten drin steckt", so Steinberger. "Qualitativ sind die Stuttgarter von allen Mannschaften, die in Abstiegsgefahr sind, am besten besetzt. Aber nach so vielen Spieltagen muss es einen Grund für das bisher schlechte Abschneiden geben."

In Stuttgart wurde bereits auf den mäßigen Saisonverlauf reagiert und Heiko Geber zum neuen Cheftrainer ernannt. Die bisherigen Ergebnisse des "Neuen" sind zwar vielversprechend, aber ob ihm der "Turnaround" letztendlich gelingt, ist noch offen.

Trotz der brenzlichen Lage wollen die Löwen selbstbewusst ins Spiel gegen den VFB gehen. "Grundsätzlich kann man den Druck nicht leugnen. Wir dürfen uns nicht vom Blick auf die Tabelle ablenken lassen, sondern müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Fakt ist, dass wir uns trotz unserer prekären Lage von Woche zu Woche gesteigert haben. Deshalb können wir mit Selbstvertrauen ins Spiel gegen den VfB gehen.", glaubt Steinberger.

Es ist gut möglich, dass auch der VfB mit dünner Personaldecke nach München reist. Nach der Trennung von Weltmeister Kevin Großkreutz wurde bekannt, dass der Ex-Nationalspieler in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Jugendspielern des VfB um die Häuser gezogen ist. Sportvorstand Schindelmeiser hatte angekündigt, auch das Verhalten der Youngster zu sanktionieren. Wie diese Maßnahmen aussehen, ließ der 53-Jährige offen.

Quelle: fussball-vorort.de