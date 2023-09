Stimmen zur 1860-Niederlage gegen Aue – Hiller: „Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gezeigt“

Von: Simon Jacob

Die Löwen verlieren trotz zwischenzeitlicher Führung spät mit 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Der TSV 1860 München verspielt gegen Aue eine Führung und verliert das dritte Mal in Folge. Der ehemalige Münchner Marcel Bär bringt die Gäste zurück.

München – Über weite Strecken war der TSV 1860 München im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig gingen die Löwen in der 53. Minute in Führung. Joel Zwarts erzielte nach toller Vorarbeit von Morris Schröter sein drittes Saisontor.

Ab der 70. Spielminute ging den Gastgebern aber die Luft aus. Aue übernahm die Spielkontrolle und belohnte sich in Person von Marcel Bär (85.) ein erstes Mal. Nur zwei Minuten nach seinem Ausgleichstreffer legte der Stürmer, der die Löwen erst im Sommer Richtung Aue verlassen hatte, durch einen verunglückten Abschluss unfreiwillig, für Teamkollege Maximilian Thiel (87.) auf, der sehenswert aus der Drehung verwandelte. Die Schlussoffensive der Löwen trug keine Früchte mehr.

TSV 1860 München rutscht in untere Tabellenhälfte ab – Aue Zweiter

Mit einem Sieg wären die Löwen auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Durch die dritte Niederlage in Folge rutschen sie in der engen 3. Liga mit sechs Punkten vorerst auf den elften Tabellenplatz ab. Erzgebirge Aue klettert dagegen mit elf Zählern auf Rang zwei.

Am Dienstag trifft 1860 München in der dritten Runde des Toto-Pokals auf den unterfränkischen Bezirksligisten DJK Hain. Im Ligabetrieb geht es für die Giesinger nach der Länderspielpause am 16. September mit einem Auswärtsspiel im bayrischen Derby beim FC Ingolstadt weiter.

Die Stimmen zum Spiel:

Marcel Bär: „Riesendank an die Mannschaft. Die hat genau gewusst, dass das für mich ein richtig wichtiges Spiel ist. Die hat einfach alles gegeben. Ich bin absolut happy und einfach nur stolz auf die Mannschaft, die ein schweres Spiel heute nochmal gebogen hat.“

Maurizio Jacobacci: „Ich glaube nicht, dass die Mannschaft heute verdient hatte, zu verlieren. Natürlich müssen wir defensiv besser spielen. Offensiv kreieren wir uns einige gute Chancen im Moment, aber defensiv wollen wir natürlich noch besser stehen.“

Marco Hiller: „Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Nach dem 1:0 haben wir aber zu wenig gemacht, zu tief gestanden und vorne nicht mehr richtig Druck drauf bekommen.“

„Wir wissen, dass die Fans hinter uns stehen. Und alles andere, was außen rum passiert, können wir nicht beeinflussen. Wir müssen unseren Job machen, versuchen das bestmöglich auszublenden. Und ich denke, wir sind alle Profis genug, dass wir es auch hinkriegen sollten.“