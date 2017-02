Pereira schimpft: „Teilweise nicht wettbewerbsfähig“

Berlin - Ein 0:2 setzte es für 1860 bei Union Berlin. Vitor Pereiras bittere Manöverkritik und die wichtigsten weiteren Stimmen im Überblick.

Das war einer von den richtig gebrauchten Abenden - so einer wie die, an denen die Fans des TSV 1860 München seit Jahren leiden: Immer, wenn der Aufwärtstrend angekommen scheint, setzt es einen richtigen Nackenschlag. Das 0:2 bei Union Berlin war für die neuformierte Löwen-Elf von Trainer Vitor Pereira ein herber Dämpfer.

Dabei schmerzte die Niederlage beim Tabellendritten als solche weniger als die Art und Weise: Bestenfalls in den ersten paar Spielminuten und in einer Ruhepause der Gastgeber in der zweiten Hälfte konnten die Löwen in der Alten Försterei mithalten. Ansonsten dominierte Union Berlin fast nach Belieben - immer wieder stürzte die TSV-Abwehr ins Chaos. Der Angriff blieb fast durchgehend stumpf.

Dementsprechend enttäuscht zeigten sich im Anschluss Team und Trainer. Vor allem Pereira gab subtil, aber doch klar zu verstehen, dass er die Schuld für die Niederlage ganz klar beim Team sieht. Mangelnde „Mentalität“ rügte der Portugiese - eigentlich die verbale Höchststrafe.

Die Stimmen zum Spiel im Überblick:

Vitor Pereira (Trainer TSV 1860 München): „Wir sind auf eine sehr gute Mannschaft getroffen, wir konnten uns nicht genügend wehren. Union Berlin ist heute der verdiente Sieger. Wir waren heute teilweise nicht wettbewerbsfähig, uns hat für unsere Spielidee die Aggressivität und Mentalität gefehlt. Wir müssen es gegen den FC St. Pauli wieder deutlich besser machen.“

Jens Keller (Trainer Union Berlin): "Der Sieg war hochverdient, wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Die Mannschaft hat komplett umgesetzt, was wir vorgegeben haben."

Kai Bülow (Kapitän TSV 1860 München): „Wir hatten uns viel mehr vorgenommen, wir sind maximal frustriert, dass wir das nicht haben umsetzen können. Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir gar nicht in unser Spiel gekommen. Wir haben verdient verloren. Ob auswärts oder zu Hause ist egal. Wir müssen schauen, dass wir unser Spiel auf den Rasen bekommen, egal wo.“

Maximilian Wittek (TSV 1860 München): „Uns haben heute die Abschlussaktionen gefehlt. Das müssen wir wieder verbessern.“

Felix Kroos (Union Berlin): „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht über 90 Minuten. (...) Das ist alles so gelaufen wie geplant. Wir wussten, dass sie nicht ganz eingespielt sein können, dass sie viele neue Spieler haben, dass das alles ein bisschen chaotisch wird bei ihnen.“

