1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München live: So sehen Sie die 3. Liga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die Löwen sind zu Gast in Saarbrücken. © IMAGO/Mladen Lackovic

Am 15. Spieltag der 3. Liga ist der TSV 1860 München zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Saarbrücken/München – Die Partie des 15. Spieltags in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München steigt am Samstag, 11. November 2023, um 14.00 Uhr in Saarbrücken. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München: 3. Liga live im Free-TV?

Der BR überträgt das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München live im Free-TV .

überträgt das Spiel zwischen dem . Die TV-Rechte der 3. Liga teilen sich derzeit der Streaminganbieter Magenta Sport und die ARD mit ihren Dritten Programmen.

1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am 11. November 2023, um 13.30 Uhr mit den Vorberichten, um 14.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München: Wer holt sich den Sieg?

In der 3. Liga steht der 15. Spieltag an und der TSV 1860 München muss ins Saarland. Gegner ist der 1. FC Saarbrücken, der innerhalb weniger Tage zwei Münchener Vereine im heimischen Ludwigspark begrüßt. Im DFB-Pokal gelang dem Drittligist die große Sensation, denn der FC Bayern München wurde mit 2:1 geschlagen und damit aus dem Wettbewerb geworden.

Nur ein paar Tage später geht es aber mit dem Alltag 3. Liga weiter und Saarbrücken will Punkte holen, um näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Die Löwen haben da aber etwas dagegen und wollen selbst zählbares mitnehmen, um wieder den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.

Leicht wird es für Cheftrainer Maurizio Jacobacci und seine Mannschaft im Saarland aber nicht. Die Löwen konnten aus den letzten sechs Spielen nur einen einzigen Sieg feiern und verloren die vergangenen beiden Partien. Am vergangenen Spieltag gab es eine Niederlage gegen Jahn Regensburg. „Extrem bitter“, bilanzierte Löwen-Kapitän Jesper Verlaat nach Spielende. Sein Verteidigerkollege Tim Rieder sprach von einem „sehr sehr guten Spiel“ seiner Mannschaft, zumal ihnen der Tabellenführer gegenübergestanden hatte. Es wird Zeit, dass die Löwen mal wieder dreifach punkten. (smr)