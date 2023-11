Von „So nicht, Herr Pfeifer“ bis „bester Mann“ – so zerrissen sind die Fans des TSV 1860 München

Von: Sarah Georgi

Ende September protestierte die Westkurve gegen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. © IMAGO/Ulrich Wagner

Beim TSV 1860 München brodelt es gewaltiger denn je. Der ewige Machtkampf zwischen e.V. und der Investorenseite spaltet auch die Fans.

München – Eigentlich sind Derbys das Salz in der Suppe für jeden Fußball-Fan. Am vergangenen Samstag gerieten die sportlichen Leistungen zwischen dem TSV 1860 und der SpVgg Unterhaching allerdings in den Hintergrund – zumindest im Kosmos der Löwen. Selten wurde deutlicher, wie sehr der Streit der Gesellschafter die Fanlager der Blauen spaltet.

Wolfgang M. positioniert sich auf unserer Facebook-Seite TSV 1860 News pro Robert Reisinger und Präsidium. „Vollkommen richtige Entscheidung, mit Pfeifer nicht zu verlängern“, schreibt er in den Kommentaren. „Einseitig der HAM zugeneigt, Stadionthema vernachlässigt, ebenso das NLZ, Sportdirektor verhindert und jetzt auch noch gerichtliches Vorgehen gegen ‚Wir sind der Verein‘. So nicht, Herr Pfeifer.“

User diskutieren leidenschaftlich über die Arbeit von 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer

Das Echo der Gegner des e.V.-Kurses ließ nicht lange auf sich warten. „Nur wer wenig bis gar keine Ahnung hat, kann so einen Kommentar schreiben“, echauffiert sich ein anderer Fan. Auch Dieter G. hat eine völlig andere Sichtweise. „Darauf gibt es eigentlich nix zu sagen, es ist oifach Schmarrn, den du da verzapfst.“

Auch bei der Bewertung von Pfeifers Arbeit könnte der Unterschied zwischen den einzelnen Lagern nicht unterschiedlicher sein. „Pfeifer ist der Einzige, der seine Arbeit richtig macht“, schreibt ein User. Dass der Löwenanteil des Geschäftsführer-Jobs in den Augen mancher Fans hauptsächlich vom Vermarkter Infront gemacht wurde, kann Michael H. nicht nachvollziehen. „Marc-Nicolai Pfeifer ist ein fleißiger, akribischer Arbeiter. Seine Arbeit bei den Stuttgarter Kickers war gewiss nicht einfach, jedoch von Erfolg gekrönt“, schreibt H. „Ich glaube nicht, dass er seinen Job bei 60, mit weniger Herzblut gemacht hat. Wenn sich 1860 von allein verkauft, hätte man Herrn Pfeifer doch gar nicht erst einstellen müssen.“ Auch Oliver D. gibt zu bedenken, dass „die Sponsoren erst mit Pfeifer kamen. Hat Infront vorher den Markt sondiert, um dann Vollgas geben zu können?“

Teile der Löwen-Fans ärgern sich über rechtliches Vorgehen der KGaA unter Marc-Nicolai Pfeifer

Ebenfalls auf die Seite von Pfeifer stellt sich Klaus S.: „Reisinger gibt als Grund für die Trennung von Pfeifer an, dass er die Außendarstellung des Vereins nicht verbessern konnte. Bei dem Präsidenten schafft das kein Geschäftsführender. Dieser Präsident hat den Verein in den Schmutz gezogen wie niemand vor ihm. Und dafür wird der beste Mann im Verein geopfert.“ Auch hier lässt eine Reaktion eines Andersdenkenden nicht lange auf sich warten. „Da Pfeifer keine Funktion im Verein innehat, kann er auch nicht der beste Mann sein. Und auch in der KGaA bin ich mir nicht sicher: 18 offene Verträge, keinen Sportdirektor, nix Neues zum Stadion, trotz vollmundiger Ankündigung, stattdessen rechtliches Vorgehen gegen (HAM kritische) Fanportale und den Verein.“, so Christian H.

Thomas W. hingegen kommentiert als Antwort auf die zahlreichen kritischen Kommentare gegenüber dem Präsidenten Reisinger: „Wenn alle wegen des Präsidenten jammern, geht zur JHV und wählt. Nur dann kann sich was ändern. Aber dazu sollte man Mitglied im Verein sein.“ (sg)