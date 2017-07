Petter wird kein Löwe - Bierofka auch nicht überzeugt

Mario Petter wird kein Löwe. Wie Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch sagte, wird der Stürmer nicht zum TSV 1860 wechseln.

München - Die Stürmersuche beim TSV 1860 geht weiter. Derzeit testen die Löwen den Ex-Freiburger Amir Falahen, der auch beim Testspiel am Mittwochabend in Landshut spielen wird (wir übertragen die Partie im Live-Stream). Bis Donnerstag soll er bei den Löwen bleiben.

Ein anderer Kandidat, der seit dem Trainingslager bei den Sechzigern gastierte, wird dagegen kein Blauer. Der österreichische Drittliga-Torjäger Mario Petter hat sich gegen 1860 entschieden, wie Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch im Gespräch mit AZ und Bild sagte. „Ich war auch nicht hundertprozentig überzeugt“, so der Trainer. „Es war seine Entscheidung. Er geht woanders hin.“

Bierofka will den Kader definitiv noch mit einem Angreifer verstärken. „Wir sind im Hintergrund noch am Werkeln. Wir schauen natürlich nach einem, der auf den Markt kommt und zu uns passt.“ Bestenfalls soll dieser zum ersten Liga-Spiel am 13. Juli beim FC Memmingen (der gesamte 1860-Spielplan in der Übersicht) zum Einsatz kommen können.

fw