TSV 1860: Gerangel nach Abseitstor - Köllner verliert in Elversberg die Fassung

Von: Moritz Bletzinger

„Geh weg!“: 1860-Trainer Michael Köllner schubst den Sicherheitsbeauftragten des DFB aus seiner Coachingzone. © Screenshot / MagentaSport

Scharmützel am Seitenrand. Der TSV 1860 München erlebt ein unglückliches Spiel in Elversberg und Löwen-Coach Köllner ist offenbar auf 180.

Elversberg - Ein Samstag zum Vergessen für den TSV 1860 München. Der bislang ungeschlagene Tabellenführer geht beim Tabellenzweiten baden. Gegen die SV Elversberg sahen die Löwen von Beginn an kein Licht und lagen schon zur Halbzeit 0:3 hinten.

SV Elversberg gegen TSV 1860: Verwirrung bei Löwen-Anschluss - Tor nach Beratung aberkannt

Mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen war der TSV 1860 sicherlich nicht glücklich. Der erste Aufreger: Schiedsrichter Arne Aarnink zeigte nach einem leichten Zupfer von Deichmann auf den Punkt, Jacobsen verwandelte den Elfmeter zum 3:0 aus Elversberger Sicht.

Der Geduldsfaden auf der Löwenbank riss dann nach gut einer Stunde. Lex flankt auf Tallig, der Ball springt zu Boyamba und der Neuzugang schiebt ein. Anschluss? Nein. Aarnink gibt den Treffer erst, berät sich dann aber mit seinem Linienrichter und entscheidet doch auf Abseits. Nach Ansicht der Fernsehbilder eine klar Fehlentscheidung.

1860 desolat in Elversberg: Köllner streitet sich mit Sicherheitsbeauftragtem des DFB

Das hat offenbar auch Michael Köllner so gesehen. Der 1860-Coach war bereits Gelb verwarnt, aber auf dem Sitz hielt es ihn in dieser Situation nicht. Als die Kamera zur Löwenbak schwenkt, schubst Köllner gerade einen Unbekannten weg. Der schimpft sichtlich und hebt den Zeigefinger. Schließlich schaltet sich auch Günther Gorenzel in das Gerangel ein und beruhigt die Gemüter scheinbar.

Wer war der Köllner-Streitpartner? Aus dem Team des SV Elversberg war er nicht, es handelte sich wohl um den Sicherheitsbeauftragten des DFB, will MagentaSport herausgefunden haben. Das aberkannte Tor hat Michael Köllner sicherlich nicht geschmeckt, dass der DFB-Mitarbeiter dann plötzlich mit einer Digitalkamera in seiner Coachingszone auftauchte, war eins zu viel. „Geh weg da, hier!“, hörte man den Löwen-Coach schreien. Gelb-Rot gab es für den Ausraster im Übrigen nicht. Der TSV 1860 verlor am Ende verdient mit 1:4. (moe)