Schnell sein, Löwen-Fans! Karten gegen SV Meppen jetzt zu haben - Gericht kippt Corona-Beschränkung

Von: Moritz Bletzinger

Dürfen am Samstag doch nach Meppen fahren und ins Stadion: Fans des TSV 1860 München. © Eibner-Pressefoto/Imago

Drittligisten in Niedersachsen dürfen ab jetzt 5.000 Fans im Stadion empfangen. Damit bekommen auch die Anhänger des TSV 1860 die Möglichkeit auf Tickets.

München/Hannover - Die Zuschauerbeschränkung in Niedersachsen wurde gekippt. Am Freitag gab das Gericht einem Eilantrag dreier Drittliga-Klubs recht. Bis dahin lag die Obergrenze bei 500 Zuschauern - anders als in allen anderen Bundesländern. Vereine benötigen dennoch die weitere Zustimmung der Behörden vor Ort.

Corona-Beschränkung gekippt: Fußballklubs in Niedersachsen dürfen vor 5.000 Fans spielen

Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück und der SV Meppen waren vor Gericht gegangen. Und der SV Meppen reagierte nun auch blitzschnell auf die Entscheidung. Der Klub beantragte am Freitag direkt die Genehmigung für das Spiel gegen den TSV 1860 München am Samstag. Und bekam sie als erster Verein.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg unsere im Antrag begründeten Auffassung teilt. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir durch das Urteil nun die Möglichkeit haben, genau wie die anderen Vereine des Bundesgebiets, bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität an Zuschauern zu ermöglichen“, sagt Meppens Geschäftsführer Ronald Maul in einer Vereinsmitteilung.

TSV 1860 München gastiert in Meppen: Auch Auswärtsfans können jetzt Karten kaufen

Freuen darf sich nicht nur der SV Meppen, die Obergrenze ist nun in ganz Niedersachsen ausgesetzt. Und auch in Bayern werden sicherlich die Ohren gespitzt: Auch Auswärtsfans sind nun erlaubt.

Für Anhänger des TSV 1860 München heißt es nun, schnell sein. Seit Freitag, 13 Uhr, sind die Karten für das Spiel am Samstag im Verkauf. Alle Tickets, die nicht an Dauerkarteninhaber gehen, sind online oder über die Geschäftsstelle des SV Meppen erhältlich. (moe)