Live-Ticker: Löwen reisen zu Wacker Burghausen

Der TSV 1860 tritt am Samstag beim SV Wacker Burghausen an. Bei abstiegsbedrohten Team von der Salzach soll Saison-Sieg Nummer 15 eingefahren werden. Wir berichten im Live-Ticker aus der Wacker-Arena.

SV Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München - Vorbericht

Der 21. Spieltag der Regionalliga Bayern steht an, er führt den TSV 1860 an die Salzach zum SV Wacker Burghausen (Samstag, 14 Uhr). Es ist das Gastspiel des unangefochtenen Spitzenreiters beim abstiegsbedrohten Tabellen-13. von der deutsch-österreichischen Grenze. Angesichts von zuletzt vier Niederlagen in Folge seitens des SV Wacker und ihres im Gegensatz zu den Löwen genau halb so viel gefüllten Punktekontos (22 zu 44 Zähler) ist die Favoritenrolle glasklar bei den Gästen von der Grünwalder Straße zu suchen. Das Hinspiel gewann 1860 mit 3:1 (Tore: Mauersberger, Gebhart, Mölders).

Die Löwen haben nach den zwei Derby-Niederlagen mit den beiden Erfolgen über SpVgg Bayreuth (3:0) und den FC Memmingen (2:0) wieder in die Spur gefunden und konnten durch die Patzer der Konkurrenz den Vorsprung auf die Verfolger auf acht Punkte ausbauen. Rund 4000 Fans werden die Blauen in die Wacker-Arena (9300 Plätze) begleiten, Tickets gibt es für Löwen-Fans keine mehr.

Die Wacker-Kicker spielten von 2002/03 bis 2006/07 in der 2. Bundesliga und lieferten sich dort insgesamt sechs Duelle mit den Blauen aus der Landeshauptstadt. 1860 konnten von den sechs Duellen drei gewinnen, zweimal ging man als Verlierer vom Platz (13:7 Tore). Eigentlich waren es im Unterhaus sogar vier Löwen-Siege, doch einer wurde annulliert. Wir erinnern uns: Der damalige 1860-Spieler Nemanja Vucicevic hatte ein verbotenes Haarwuchsmittel genommen, sodass Wacker Protest gegen das 2:0 der Blauen in Burghausen einlegte - und Recht bekam. Das Wiederholungsspiel gewannen die Schwarz-weißen mit 1:0.

