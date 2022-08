Beide Benders treffen ins Schwarze - TSV Brannenburg eröffnet Saison mit Kantersieg

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Die Bender-Zwillinge und der TSV Brannenburg präsentierten sich am ersten Spieltag in Topform. © Matthias Schieferdecker

Der TSV Brannenburg hat zum Auftakt zu Hause den ersten Dreier eingefahren. Unter den Torschützen waren auch zwei ehemalige Löwen-Profis zu finden.

Brannenburg - Der TSV Brannenburg ist in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt gab es einen souveränen 7:1 Erfolg gegen einen überforderten ASV Kiefersfelden. Mit von der Partie waren auch die beiden Ex-Nationalspieler und ehemaligen Bundesliga-Profis Lars und Sven Bender.

TSV Brannenburg: Bender-Zwillinge mit zwei Toren und zwei Assists

Und beide lieferten tatkräftig ihren Beitrag zum ersten Saisonsieg ihres Heimatvereins. Sowohl Lars als auch Sven erzielten jeweils einen Treffer und bereiteten einen weiteren vor. Ganz zur Freude der Mannschaft rund um Trainer Hans Nitzold. Denn vor nicht allzu langer Zeit stand das weitere Engagement der beiden „Kreisklassen-Stars“ bei ihrem Heimatverein noch auf der Kippe. Doch kurz nach dem Bundesliga-Abschied stand für die beiden ein Engagement beim TSV 1860 München im Raum.

Bender-Brüder: Nach Leverkusen-Abschied - Rückkehr zum TSV 1860 München geplatzt

Zunächst wollte Günther Gorenzel die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis als Spieler verpflichten. Aufgrund der körperlichen Strapazen fiel diese Option vonseiten der Bender-Zwillinge allerdings ins Wasser. Der neue Plan der Münchner war es, die Ex-Nationalspieler als Mentoren im Nachwuchsleistungszentrum, Aushängeschilder für den Jugendbereich und Repräsentanten der Löwen zurückzuholen.

Doch kurz vor der Einigung mit den dem TSV 1860 grätschte der DFB dazwischen und die beiden Ex-Profis heuerten als Nachwuchstrainer an. Da beim Verband die Arbeit als Jugendtrainer nur modulweise gefragt ist, können die Bender-Zwillinge weiter ihrem Heimatverein helfen und die Fußballschuhe in der Kreisklasse schnüren.

Brannenburg: Bender Zwillinge kehren nach großer Karriere zum Heimatverein in die Kreisklasse zurück

Sven und Lars Bender durchliefen beide die Jugend des TSV 1860 München und feierten beide in der Saison 06/07 ihr Herrendebüt in der zweiten Mannschaft und kurz darauf in der 2. Bundesliga für die Löwen. Sven schloss sich 2009 schließlich Borussia Dortmund an, wo er zweimal die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Lars verschlug es im selben Jahr zu Bayer 04 Leverkusen. Ihr größter gemeinsamer Erfolg bleibt bis dato die Silbermedallie, welche beide mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio holten.

2017 wechselte Sven Bender schließlich auch zur Werkself und es kam zur Wiedereinigung der beiden ehemaligen Löwen-Profis. Nach der Saison 20/21 beendeten beide zusammen bei Bayer 04 Leverkusen ihre Karriere in der Bundesliga und kehrten zu ihrem Heimatverein TSV Brannenburg in die Kreisklasse zurück. Kommendes Wochenende geht es für die beiden dort auch schon wieder weiter. Der TSV Brannenburg trifft auswärts auf den TuS Großkarolinenfeld. (Sebastian Isbaner)