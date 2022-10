Zwei Monate nach Gedächtnisverlust: „Es geht aufwärts“ bei „Icke“ Häßler

Von: Alexander Nikel

Ex-Löwe Thomas „Icke“ Häßler geht es gesundheitlich besser. © Sampics / Stefan Matzke

Thomas „Icke“ Häßler klagte über gesundheitliche Probleme. Nun hat der Ex-Weltmeister des TSV 1860 München ein Update zu seinem Zustand gegeben.

Mitte August wurde die deutsche Fußballwelt von den Nachrichten um Thomas „Icke“ Häßler geschockt. Der Ex-Weltmeister musste seine Kabinenansprache beim BFC Preussen abbrechen. Der Trainer des Sechsligisten hatte plötzlich mit Gedächtnisverlust, Schwindel, Nackenschmerzen und einem Tinnitus zu kämpfen. Eine schwere Krankheit wurde befürchtet.

Knapp zwei Monate später gibt der 56-Jährige gegenüber der Bild vorsichtig Entwarnung: „Ich hatte zum Glück keine Gedächtnis-Aussetzer mehr, muss wegen der anderen Probleme aber weiter untersucht werden. Ich bin sehr froh und dankbar, dass der BFC Preussen mich weiter so toll unterstützt. Ich hoffe, dass ich bald wieder ganz der Alte bin.“

Icke Häßler: „Ich bin froh darüber, dass es mir besser geht“

„Ich muss mich ganz herzlich beim Verein bedanken, dass er total an meiner Seite steht und mir die Pause gönnt, damit ich langsam wieder rankomme“, so Häßler auf dem YouTube-Kanal des BFC. „Das geht peu à peu – kein Druck, kein Stress! Ich bin froh darüber, dass es mir besser geht und freue mich, dass ich wieder im Preussen-Park sein kann. Es geht aufwärts!“,

„Thomas hat leider immer noch dieses Pfeifen im Ohr sowie Schwindel beim Joggen. Weitere Untersuchungen sind nötig. Deshalb wird er diese Saison auch nicht mehr als Trainer eingesetzt“, ergänzt Preussens Sportlicher Leiter Pierre Seiffert.

Thomas Häßler bleibt beim BFC Preussen: „Seine Erfahrung hilft uns natürlich sehr weiter“

Am vergangenen Sonntag war Häßler erstmals wieder auf dem BFC-Gelände zu Gast und sah sich ein Spiel seiner (ehemaligen) Mannschaft an. Seit den gesundheitlichen Problemen des Ex-Löwen hat sein Co-Trainer Daniel Volbert vorerst bis Saisonende das Amt des Chefcoachs übernommen. Häßler kehrt bis dahin allerdings in neuer Funktion zurück, so Seiffert: „Der Plan ist, dass Thomas ab sofort bei uns einmal die Woche ein Training und unsere Spiele anschaut, sich anschließend mit den Spielern, dem Trainer-Team und mir austauscht. Seine Erfahrung hilft uns natürlich sehr weiter.“

Bereits ein paar Wochen nach sein dem Vorfall hatte Häßler erstmals ein Update zu seinem körperlichen Zustand gegeben: „Ich bin nicht todkrank, aber die Ursachen sind leider noch ungeklärt“, so der ehemalige Spieler des TSV 1860 München gegenüber der Bild: „Ich bin ein Kämpfer. Ich will das hinkriegen und so schnell wie möglich an die Seitenlinie zurückkehren“. (Alexander Nikel)