Nach Blackout bei Kabinenansprache - Weltmeister Thomas „Icke“ Häßler: „Ursache ungeklärt“

Von: Henrik Ahrend

Thomas Häßler trug in seiner aktiven Karriere sowohl Blau, als auch Gelb. Er hat aber einen klaren Favoriten. © imago/Lackovic

Nach dem Blackout bei einer Kabinenansprache von Thomas „Icke“ Häßler meldet sich die Löwen-Legende selbst über seinen Gesundheitszustand zu Wort.

Berlin - Schreckmoment um einen Weltmeister von 1990. Ex-Löwe Thomas „Icke“ Häßler musste seine Kabinenansprache bei seinem Verein BFC Preussen aufgrund eines Blackouts und Nackenschmerzen abbrechen. Nun meldet sich der Weltmeister von 1990 im Interview mit der „Bild“ zu Wort. Er zeigt sich kämpferisch.

Weltmeister und Löwen-Legende Thomas Häßler: „Bin nicht todkrank“

Knappe zwei Wochen nach dem Vorfall wirkt Thomas Häßler durchaus zuversichtlich: „Ich bin nicht todkrank, aber die Ursachen sind leider noch ungeklärt“, sagte der 56-Jährige im Interview mit der „Bild“. Allerdings sei im Zusammenhang mit den Symptomen oft das Wort „Burnout“ gefallen, er sei aber dennoch gespannt, was die Auswertungen der Untersuchungen ergäben, ergänzte der Ex-Löwe.

Häßler ist allerdings auch wegen anderer Beschwerden in Behandlung: Seit seinem Blackout leide Häßler an einem schlimmen Piepen auf dem Ohr. Er wird nicht aufstecken: „Ich will das hinkriegen und so schnell wie möglich an die Seitenlinie zurückkehren. Ich liebe den Fußball. Dass mein Verein BFC Preussen mir so viel Zeit gibt, wie ich brauche, ist auch einmalig.“

Nach Blackout bei Kabinenansprache: Weltmeister von 1990 zeigen sich besorgt um „Icke“ Häßler

Auch einige seiner ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen, unter anderem Rudi Völler, Pierre Littbarski und Andreas Brehme sorgen sich um „Icke“ Häßler: „Ich freue mich riesig über die vielen Anrufe und Genesungswünsche, darunter auch fast alle Weltmeister von 1990. Die Anteilnahme ist überwältigend, das gibt mir viel Kraft und hilft sehr in dieser Zeit“, zeigte sich Häßler erfreut über die Anrufe.

Pierre Littbarski glaubt besonders an seinen Weltmeister-Kumpel: „Icke ist mein Halbbruder. Ich hab ihn am Dienstag angerufen, da klang er ganz normal. Icke hatte mir erzählt, dass er einen Tinnitus und deshalb Gleichgewichtsstörungen hat. Deshalb kann er zurzeit auch seinen Trainerjob nicht ausüben. Aber er wirkte auf mich sehr positiv und will so schnell wie möglich zurück auf dem Platz sein", beschrieb Littbarski die Situation von Häßler.