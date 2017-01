1860-Transfer-Ticker: Gytkjaer-Vollzug lässt auf sch warten

München - Der TSV 1860 will sich für die Rückrunde der 2. Liga noch verstärken. Alle Infos zu den Wintertransfers der Löwen gibt es hier im Ticker.

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Wie warten weiterhin auf die offizielle Verkündung der Verpflichtung von Christian Gytkjaer. Der Däne weilt bekanntlich seit zwei Tagen in München, absolvierte wohl am Donnerstag den Medizinchek - doch der TSV 1860 äußerte sich noch nicht.

Das geschah am Donnerstag, 26. Januar

+++ Die große Frage, die sich stellt: Unterschreibt Christian Gytkjaer noch heute seinen Vertrag bei 1860? Am Donnerstag stand wohl der Medizincheck an, somit sollte der Transfer (bei positiv verlaufenem Check) unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

+++ Gegen Fürth am Freitag (18.30 Uhr, bei uns im Live-Ticker) werden noch keine der bisher drei fixen Neuzugänge im Kader stehen.

+++ Um 14 Uhr steht übrigens die Pressekonferenz der Löwen vor dem Heimspiel gegen Fürth an. Vitor Pereira wird sich den Fragen der Presse stellen, die sicherlich auch die Neu-Löwen behandeln werden. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Und jetzt meldet der TSV 1860 gleich doppelten Vollzug! Die Löwen sichern sich die Dienste von Amilton und Lumor, wie der Verein bestätigte. Einer wird fest verpflichtet, einer ausgeliehen.

+++ Ständig wird über Neuzugänge gesprochen - doch jetzt ist ein Abgang fix. Milos Degenek verlässt nach eineinhalb Jahren den TSV 1860 in Richtung Japan.

Bilder: Neuzugänge trainieren, Däne ist beim Doc, Degenek sagt Servus Zur Fotostrecke

+++ Der Däne Christian Gytkjaer steht kurz vor einem Wechsel von Rosenborg Trondheim zum TSV 1860 München. Doch wie tickt der Neue abseits des Platzes?

+++ tz-Kolumnist Jörg Heinrich betrachtet in der Rubrik "Heinrich heute" die Sportwelt. Diesmal schreibt er über die Löwen-Gerüchteküche - aber Achtung, alles nur Spaß!

+++ Die dänische Zeitung Ekstra Bladet will erfahren haben, dass der Gytkjaer-Transfer unmittelbar vor dem Abschluss steht. Kolportierte Ablösesumme: 17 Millionen Kronen. Das sind umgerechnet 2,3 Millionen Euro. Vollzug soll laut Ekstra Bladet noch heute gemeldet werden. Löwen-Fans dürfen sich dann über jede Menge Glamour und hoffentlich viele Gytkjaer-Treffer freuen.

Das geschah am Mittwoch, 25. Januar

+++ Weitere Deals stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Der brasilianische Defensiv-Allrounder Luiz Gustavo Tavares (22), der bereits in den letzten Trainingslager-Tagen auf Troia im Kreise der Mannschaft weilte, soll vertraglich gebunden werden. Die medizinischen Checks verliefen nach tz-Informationen wunschgemäß, Tavares könnte auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Für rechts vorne soll der Brasilianer Amilton Minervino da Silva (27 Jahre, 1,72 Meter) kommen, als linker Verteidiger steht Lumor Agbenyenu aus Ghana (20, 1,75) hoch im Kurs. Beide spielten bislang beim portugiesischen Zweitliga-Tabellenführer Portimonense SC und dürften laut dem Branchenportal transfermarkt.de zusammen auf rund eine Million Euro Ablöse kommen. Amilton wäre eine direkte Konkurrenz für Kapitän Stefan Aigner, Lumor ist eine Alternative zu Maxi Wittek, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Noch sind die Transfers allerdings nicht bestätigt, die Wechselfrist endet bekanntlich am kommenden Dienstag.

+++ Mittwoch, 17.10 Uhr, Abdoulaye Ba ist ein Löwe! Der TSV 1860 gibt die Verpflichtung des Senegalesen bekannt, der auf Leihbasis vom FC Porto an die Isar wechselt.

+++ Was ist eigentlich mit Luiz Gustavo, der sich in München für einen Vertrag empfehlen sollte? Bisher trainierte er jedenfalls nicht mit. Der Grund hierfür sind nach Informationen der tz fehlende Papiere.

+++ Bei den beiden Portimonense-Spielern Amilton und Lumor scheinen die Würfel gefallen zu sein. “Es gibt keine Probleme“, ließ ihr Berater im Vorbeigehen fallen, als er vom Kollegen vor Ort angesprochen wurde. Heißt: Am Donnerstag könnten die beiden Transfers fix gemacht werden.

+++ Wann präsentiert der TSV 1860 endlich seine Neuzugänge? Bis Mittwochmittag haben die Löwen noch keinen Vollzug gemeldet - potentielle Neuzugänge sind an der Grünwalder Straße aber schon aufgetaucht. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden, was sich rund um die Löwen in Sachen Wintertransfers tut.

Gytkjaer an der Grünwalder Straße

Am Mittwoch tauchte erstmals der Name Christian Gytkjaer auf - und prompt erschien der Mittelstürmer samt Berater an der Grünwalder Straße. Der Däne ist 26 Jahre alt und wurde im November 2016 norwegischer Meister mit Rosenborg Trondheim. In 28 Liga-Spielen erzielte er 19 Treffer. Gemeinsam mit dem Löwen-Team ging es zum Italiener zum Mittagessen - das deutet auf vielversprechende Gespräche hin, die in einem zeitnahen Abschluss des Transfers enden könnten.

Abdoulaye Ba weilt seit Dienstag bei den Sechzigern. Der 26-jährige Senegalese ist ein baumlanger Innenverteidiger und kommt vom FC Porto an die Isar. Dort kam er jedoch kaum zum Zuge, war deshalb an Rayo Vallecano, Alanyaspor und Fenerbahce Istanbul ausgeliehen.

Bilder: Gytkjaer, Amilton, und Lumor auf dem 1860-Gelände Zur Fotostrecke

Mit dem brasilianischen Außenstürmer Amilton (27) und dem ghanaischen Linksverteidiger Lumor (20) vom portugiesischen Zweitliga-Tabellenführer Portimonense sind derzeit zwei weitere Akteure bei Sechzig zu Gast, die zeitnah einen Kontrakt bei den Blauen unterschrieben könnten. Die tz erspähte sie bereits am Dienstag, am Mittwoch waren sie in der Löwen-Geschäftsstelle.

Und dann wäre da noch der brasilianische Verteidiger Luiz Gustavo Tavares Conde (22) von Palmeiras Sao Paulo, der mit den Löwen aus dem Trainingslager in Portugal nach München gereist ist. Dieser soll in der laufenden Woche weiter getestet werden.

fw/lk/ffu