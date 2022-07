Timo Gebhart geht in die A-Klasse: Ex-Löwe wird Trainer seiner Brüder

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Timo Gebhart, hier noch im Löwendress, wird neuer Trainer beim BSC Memmingen in der A-Klasse. © Stefan Matzke

Nachdem Timo Gebhart seine aktive Spielerkarriere beim FC Memmingen beendet hat, übernimmt der Ex-Löwe nun das Traineramt beim A-Klassisten BSC Memmingen.

Memmingen - Nachdem er mit dem FC Memmingen den Abstieg aus der Regionalliga Bayern in der vergangenen Saison nicht verhindern konnte, hängt Ex-Löwe Timo Gebhart seine Fußballschuhe an den Nagel. So ganz kann er dem Fußball dann aber doch nicht abschwören: „Fußball ist für mich nach wie vor eine Herzensangelegenheit“, sagte der U19-Europameister von 2008. Der gebürtige Memminger wird ab kommender Saison auf der Trainerbank des BSC Memmingen Platz nehmen.

„Fußball ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Nach Profistationen unter anderem beim VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg und dem TSV 1860 München spielte Gebhart zuletzt beim FC Memmingen in der Regionalliga Bayern.

Timo Gebhart: „Nur“ Trainer beim ehemaligen Jugendclub

„Spielen werde ich nicht mehr“, antwortete Gebhart auf die Frage, ob er denn Spielertrainer oder „nur“ Trainer der Mannschaft sei. Er fügte noch hinzu: „Es ist auch einfach nervig für mich selbst, wenn du merkst, dass du nicht mehr das Level erreichen kannst, das du gerne erreichen würdest.“ Dazu kämen auch noch Probleme mit den Sprunggelenken und der Schulter, ergänzte der ehemalige Spielmacher der Löwen.

Bei seinem neuen Verein hat er auch tatkräftige und vertraute Unterstützung: sein ältester Bruder Kevin Gebhart ist der 1. Vorsitzende des Vereins. Seine anderen beiden Brüder werden ihn als Spieler auf dem Feld unterstützen. Also ist die Trainerstation auch eine Familiensache. Auf die Frage, warum er Trainer geworden ist, antwortete er: „Ich möchte einfach mal ausprobieren, wie ich mich als Trainer so schlage und ob das auch wirklich was für mich ist.“

Neutrainer Gebhart: „Wollen eine erfolgreiche Saison spielen.“

Die Ziele für seine erste Trainerstation möchte Gebhart nicht zu hoch setzen: „Wir wollen eine gute und erfolgreiche Saison spielen“, so der 33-Jährige. Dazu müsse man aber auch die nötige Fitness haben, fügte er noch hinzu. „Bis jetzt ziehen die Jungs auch super mit. Ganz im Gegenteil, wie man es sich vorstellt, dass man sich in der A-Klasse nur zum Biertrinken und Partymachen trifft,“ lobte er den bisherigen Trainingsfleiß seiner Mannschaft.

An den Aufstieg verschwendet er derzeit noch keinen Gedanken. Laut Neutrainer Gebhart habe das Team gute Neuzugänge bekommen und für den Aufstieg brauche es immer das nötige Quäntchen Glück. Klar ist laut Gebhart auch: „Das hier ist Amateurfußball. Da muss man anders planen als im Profi-Bereich. Die Leute müssen arbeiten und Fußball steht da natürlich hinter der Arbeit.“

Ex-Löwe Gebhart über Michael Köllner: „Guter Trainer, der viel verlangt, allerdings zurecht“

Die ehemalige Nummer zehn der Löwen wird auch bei seinem alten Verein in der nächsten Saison mitfiebern: „Das ist ja klar, als Sechziger wünschst du dir den Aufstieg. Sie haben vielsprechende Neuzugänge geholt und haben einen guten Trainer, der viel verlangt, allerdings zurecht“, analysierte der Ex-Bundesliga-Profi die Situation des TSV 1860.

„Als Sechziger wünschst du dir den Aufstieg.“

Nachdem die Löwen im Jahr 2017 aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga zwangsabstiegen, wechselte der heute 33-jährige zurück zu den Löwen. Zu Beginn der Saison konnte der gebürtige Memminger noch wichtige Akzente im Mannschaftsspiel der Sechziger setzen, allerdings wurde er im Laufe der Saison immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen und so sah der Verein damals von einer Vertragsverlängerung ab. Nach seiner Station bei Viktoria Berlin kehrte er zurück in den Süden Deutschlands und sammelte noch 27 Einsätze im Löwendress ehe er zurück in seine Heimat zum FC Memmingen in die Regionalliga Bayern wechselte.

Mit TSV 1860 Profi: Timo Gebhart eröffnet eigene Fußballschule

Nach seinem Karriereende hat Gebhart noch ein anderes Projekt. Zusammen mit 1860-Profi Daniel Wein eröffnete er eine eigene Fußballschule, die „Pro-Club-Fussballschule“. In Drei-Tages-Camps ermöglicht er Spielerinnen und Spielern im Alter von sechs bis 13 Jahren sechs Trainingseinheiten in drei Tagen. Hierbei sei es egal, ob man Fußball-Neuling oder schon etwas erfahrener sei. Die Camps finden abwechselnd beim FC Memmingen in Memmingen und dem FC Fasanerie-Nord in München statt. (Henrik Ahrend)