Hiller vor dem Absprung? Bank-Platz im S-Bahn-Derby kam für 1860-Keeper „aus dem Nichts“

Von: Jörg Bullinger

Steht Marco Hiller vor dem Abgang bei den Löwen? Für den Keeper des TSV 1860 kam der Bankplatz im S-Bahn-Derby aus heiterem Himmel.

München - Von Ruhe sind die Löwen derzeit weit entfernt. Der Streit zwischen den Gesellschaftern eskaliert, die Anhänger des TSV 1860 sind gespalten wie nie. Und jetzt droht den Giesinger das nächste Beben - dieses Mal innerhalb der Mannschaft. Schlussmann Marco Hiller lässt seine Zukunft an der Isar offen.

„Mir wurde vor zehn Tagen noch klar kommuniziert, dass ich nach meiner Verletzungspause weiterhin die Nummer 1 bin.“

Am vergangenen Wochenende hatte Trainer Maurizio Jacobacci bei der 0:1-Pleite im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching erneut David Richter ins Tor gestellt. Zur großen Überraschung von Hiller, der nach seiner Knieblessur und dem Comeback in Pipinsried mit einem Einsatz gerechnet hatte und kalt erwischt wurde. „Mir wurde vor zehn Tagen noch klar kommuniziert, dass ich nach meiner Verletzungspause weiterhin die Nummer 1 bin“, wird der 26-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung zitiert. „Daher kam die Entscheidung am vergangenen Spieltag mehr als überraschend und aus dem Nichts für mich.“

Marco Hiller musste das S-Bahn-Derby im Grünwalder Stadion von der Bank verfolgen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jacobacci hatte die Maßnahme damit begründet, die siegreiche Mannschaft aus dem Saarbrücken-Spiel nicht verändern zu wollen. Die kommende Partie Sonntagabend bei der Reserve von Borussia Dortmund dürfte ein Fingerzeig sein, auf welchen der beiden Schlussmänner Jacobacci in Zukunft bauen wird.

Trotz Verbundenheit zum TSV 1860: Marco Hiller will spielen und lässt Zukunft bei den Löwen offen

Setzt der 60-Jährige erneut auf Richter und Hiller auf die Bank, könnten dessen Tage an der Grünwalder Straße gezählt sein. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Vor zwei Wochen hatte er im Interview zwar noch seine Verbundenheit mit den Blauen unterstrichen. „Ich fühle mich wohl hier, und wenn der Verein das möchte, bleibe ich gerne noch lange hier, von mir aus zehn Jahre.“

Doch nach der für ihn unerwarteten Ausbootung gegen Haching hört sich das Bekenntnis nicht mehr ganz so felsenfest an. „Natürlich ist es für mich und meine Zukunft auch entscheidend, was in den nächsten Wochen passiert“, sagte der Ur-Löwe, der 2008 als Elfjähriger vom FC Grün-Weiß Gröbenzell nach München gewechselt ist. Hiller spricht zwar von einer „Momentaufnahme“, entscheidet sich Jacobacci am Sonntag gegen die U23 des BVB allerdings wieder für Richter, dürfte die Torwart-Diskussion an Fahrt aufnehmen. (Jörg Bullinger)