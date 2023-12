Schmöller heiß auf Profi-Debüt: „Wir haben die Chance, alles, was vorher war, vergessen zu machen“

Von: Jörg Bullinger

Trainer Frank Schmöller freut sich auf sein Profi-Debüt gegen Arminia Bielefeld am Sonntag. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Bei der Torwartfrage musste Frank Schmöller nicht lange grübeln. Vor seinem Debüt setzt der Trainer des TSV 1860 auf einfachen Fußball und Gespräche.

München - Ein kleines Politikum an der Grünwalder Straße 114 hat Frank Schmöller vor seinem ersten Spiel als Profitrainer elegant gelöst. Bei der Torwartfrage muss der 57-Jährige nicht besonders viel moderieren. David Richter wird gegen Bielefeld und womöglich auch in Mannheim das Tor der Löwen hüten. Konkurrent und Publikumsliebling Marco Hiller ist zwar nicht verletzt, wird aber in den kommenden Tagen zum ersten Mal Vater.

„Glückwunsch an die Familie. Das ist einfach ein großartiges Ereignis, ein großartiges Erlebnis.“

Freundin Chloe ist hochschwanger. Der 26-Jährige möchte ihr beistehen und fiebert der Geburt entgegen. „Ich habe schon von einigen Mannschaftskollegen gehört, wie einzigartig es ist, den Nachwuchs zum ersten Mal in den Armen zu halten. Auf diesen Moment freue ich mich unglaublich“, wird Hiller in der Pressemitteilung der Löwen zitiert.

„Glückwunsch an die Familie. Das ist einfach ein großartiges Ereignis, ein großartiges Erlebnis“, zeigt Schmöller auf der Pressekonferenz am Freitag Verständnis für die Entscheidung. „Marco Hiller hatte mich schon Anfang der Woche angesprochen. Dann haben wir auch klar kommuniziert, dass sich auf der Position nichts mehr ändern wird. Sonst wäre es sicherlich nochmal ein offener Konkurrenzkampf geworden.“ Als Ersatz rückt Julius Schmid in den Kader.

„Im Grünwalder Stadion auf der Bank zu sitzen, war ein Traum von mir. Das wäre schon klasse gewesen.“

Neben Hiller fehlt Fabian Greillinger, der wegen eines Virusinfekts passen muss. Ob einer seiner Spieler aus dem Bayernliga-Team die Reise nach Ostwestfalen antritt, ließ Schmöller offen. „Die Jungs haben einen ganz guten Eindruck gemacht. Der eine oder andere hat sich ins Blickfeld gespielt. Es kann gut sein, dass der eine oder andere morgen mitfährt.“

Nach dem Ausfall in der Vorwoche gegen Essen hatte der Ex-Profi zehn Tage Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es sei sicherlich nicht schlecht gewesen, „dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten“, glaubt Schmöller, obwohl er natürlich gerne mit einem Heimspiel gestartet wäre. „Das versteht sich von selbst. Im Grünwalder Stadion auf der Bank zu sitzen, war ein Traum von mir. Das wäre schon klasse gewesen.“

„Wir haben jetzt die Chance, alles, was vorher war, vergessen zu machen.“

Die freigewordene Zeit hat er mit Gesprächen gefüllt. „Ich habe des Öfteren mit dem Mannschaftsrat zusammengesessen und klar meine Anforderungen mitgeteilt. Mir war es wichtig, dass jeder Spieler weiß, woran er ist, was wir von ihm erwarten und was ich von ihm erwarte“, sagt der ehemalige Stürmer, dessen Vita gegen Arminia gerne ein gutes Omen sein darf: „Ich habe selbst auf der Alm gespielt und dort nie verloren.“

Und wie soll es mit der Wende klappen? „Ich habe den Jungs ein ganz klares Wort mitgegeben. Wir haben jetzt die Chance, alles, was vorher war, vergessen zu machen“, lautet seine Marschroute für die Partie am Sonntag. „Nicht durch kompliziertes Fußballspiel, sondern dass wir einfach und klar versuchen, in ein Spiel zu kommen.“ Er selbst will sich bei seinem Debüt treu bleiben: „Es werden dieselben Rituale sein. Jeder Trainer ist, ich würde nicht sagen abergläubisch, aber er erinnert sich daran, ob er verloren oder gewonnen hat.“