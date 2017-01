Wer beim Ausdauertest vorn lag - Liendl scherzt

Löwen arbeiten an Grundlagen

München - Zwei Löwen-Profis waren beim Ausdauertest am Freitag am besten. Prompt sah sich Michael Liendl zu einem Scherz veranlasst.

An der Ausdauer und Sprinthärte fehlte es den Löwen in der Hinrunde gewaltig. Kein Wunder, dass Pereira und sein Trainerstab in Portugal auch an den Grundlagen arbeiten. Die besten Werte beim freitäglichen Ausdauertest hatten Levent Aycicek und Daylon Claasen. Michael Liendl sah sich deshalb zu einem Scherz veranlasst: „Und beim Fußball triffst dann koan Ball mehr“, rief er deutlich vernehmbar über den Trainingsplatz.

tz