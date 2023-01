Holzhauser-Transfer fast fix - Ex-Trainer Thorsten Fink gratuliert dem TSV 1860

„Einen Spieler wie Raphael habe ich selten gesehen“

© Imago Images / GEPA pictures Thorsten Fink hält große Stücke auf Führungsspieler Raphael Holzhauser (re.) .

Es geht nur noch um Details. Raphael Holzhausers Wechsel zum TSV 1860 München ist auf der Zielgeraden. Und es bleibt sogar noch Geld übrig.

Die ersten Trainingseinheiten in Belek fanden noch ohne Raphael Holzhauser (29) statt – obwohl der Name des Löwen in spe in aller Munde war. Die gute Nachricht: Jetzt kann alles ganz schnell gehen mit dem Mittelfeldroutinier des belgischen Erstligisten OH Leuven. Die Gesellschafter der (Giesinger) Löwen sind sich einig, dass die in dieser Saison erzielten Mehrerlöse in den von Michael Köllner ersehnten Wintertransfer gesteckt werden. Der Ball liegt nun bei den Vereinen, die noch letzte Details auszuhandeln hatten.

(+++) Die Fakten jedoch liegen in Grundzügen auf dem Tisch: Holzhauser soll bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen werden. Für die Spielzeit(en) danach hätte 1860 gerne eine Kaufoption. Leuven kommt den Löwen entgegen, indem der von einer thailändischen Holding alimentierte Club auch weiterhin den Großteil des Spielergehalts bezahlt.

Raphael Holzhauser zum TSV 1860 München: Deal ist Meisterstück von Günther Gorenzel

Auf diese Weise muss der TSV nicht mal die kompletten 300.000 Euro ausschöpfen, die vorhanden wären. Der Deal ist das bisherige Meisterstück von Sportchef Günther Gorenzel, der sich frühzeitig um seinen Landsmann bemüht hatte. Den Erstkontakt gab es beim Wörthersee-Cup Mitte November. Eine Fleißarbeit, die sich schon in den nächsten Tagen (oder Stunden) auszahlen könnte.

Doch wer ist der bullige Kerl überhaupt? Ein wahrer Charakterkopf in der Offensive. „Raphael hat das Zeug, eine Mannschaft zu führen, zu leiten“, sagt sein Ex-Trainer Thorsten Fink im Gespräch mit der tz. Fink hatte den früheren Augsburger (und Stuttgarter) im Winter 2015 zu Austria Wien in die österreichische Bundesliga geholt. Dort blühte er richtig auf, kam auf 62 Torbeteiligungen in 164 Spielen. Fink konnte gar nicht anders, als ihn mit nach Zürich in die Schweiz zu nehmen. Dann der Wechsel nach Belgien.

„Er ist das Selbstvertrauen in Person.“

„Einen Spieler wie Raphael habe ich selten gesehen“, schwärmt Fink: „Er ist groß, technisch gut, eiskalt bei Standards. Und auch einen guten linken Fuß hat er.“ Den soll der weit gereiste Profi ab sofort für Sechzig einsetzen. Mit seinem Marktwert von 1,4 Millionen Euro wäre Holzhauser der wertvollste Spieler der 3. Liga.

Ein Team, das in die 2. Bundesliga aufsteigen will, kann so einen Typen gut gebrauchen. „Er ist das Selbstvertrauen in Person“, so Fink: „Manchmal muss man aufpassen, dass er nicht abhebt. Aber das ist ja gar nichts Schlechtes.“ Seine Prognose: „Ein Engagement bei den Löwen könnte gut passen. Wenn Holzhauser kommt, dann will er – so wie ich in kenne – auch aufsteigen.“ In Giesing hätte wohl niemand etwas dagegen. (Jacob Alschner, Uli Kellner)