TSV 1860 schickt mit Gewinnspiel 160 Löwenanhänger im Fanbus nach Mannheim

Von: Kilian Drexl

Der TSV 1860 ist auch in Mannheim wieder auf die Unterstützung der Fans angewiesen. © IMAGO/MIS

Zum ersten Härtetest nach der Winterpause schickt der TSV 1860 drei Fanbusse Mannheim. Die Plätze inklusive Tickets werden an Fans verlost.

München – Die 3. Liga befindet sich in der Winterpause. Einen Monat hat der TSV 1860 München nach seiner Schwächephase vor der Winterpause noch Zeit, um sich auf die schweren Aufgaben der Rückrunde vorzubereiten. Um das große Ziel Zweitliga-Aufstieg noch zu erreichen, müssen sich die Löwen im Vergleich zu den letzten Auftritten deutlich steigern.

Zum Wiederauftakt am 14. Januar geht es für die Mannschaft von Michael Köllner nach Mannheim. Der Waldhof liegt in der Tabelle vier Punkte hinter den Löwen, möchte aber sicherlich noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga mitreden. Direkt also eine echte Bewährungsprobe für die Blauen.

Und da ist der TSV auch wieder auf die bedingungslose Unterstützung seiner Fans angewiesen. Im Auswärtsfahrerranking liegen die Sechziger mit durchschnittlich 2047 Gästefans pro Spiel ligaweit hinter Rot-Weiss Essen auf Rang 2.

TSV 1860 München und die Bayrische verlosen 160 Tickets inklusive Fanbusfahrt nach Mannheim

Damit dieser Schnitt hoch bleibt und um den Fans etwas zurückzugeben, haben sich die Löwen gemeinsam mit Hauptsponsor „Die Bayrische“ etwas einfallen lassen. Drei Fanbusse für insgesamt 160 Personen inkl. Stehplatzticket & kleiner Busverpflegung werden am 14. Januar vom Trainingsgelände des TSV 1860 Richtung Mannheim aufbrechen.

Die Plätze werden allesamt über ein Gewinnspiel verlost. Um mit etwas Glück dabei zu sein, muss der Löwenfan ein Formular auf der offiziellen Homepage des TSV 1860 ausfüllen und darf im Erfolgsfall noch eine Begleitperson mitnehmen. Peitschen die Auswärtsfahrer die Löwen wieder zurück in die Erfolgsspur? (Kilian Drexl)