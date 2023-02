Beierlorzer zu 1860? Daran hakt es noch bei Gorenzels Wunschtrainer

Von: Uli Kellner

Servus, Kollege: Achim Beierlorzer soll bei 1860 Michael Köllner beerben, der bei Fürths U17 Vorgänger des Oberpfälzers war. © Imago

Auch am Sonntag im Heimspiel gegen Verl wird Sportchef Gorenzel für 1860 an der Linie stehen. Zwar gibt es nun einen Wunschtrainer, aber noch keine Einigung.

Die Zoom-Sitzung des Aufsichtsrats lief schon gute fünf Stunden, bis zur Geisterstunde war’s nicht mehr lang, als sich die ersten Teilnehmer ausklinkten. Müdigkeit machte sich breit, ebenso Frust und Genervtheit. Ein Ergebnis des Trainercastings lag zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne – auch am Tag danach noch. Nur so viel wollte 1860-Sportchef Günther Gorenzel verraten, als er am Freitag zur Pressekonferenz vor dem Verl-Heimspiel erschien: „Es gibt eine gewisse Tendenz, eine Wunschvorstellung seitens der Geschäftsführung. Damit wir die umsetzen können, sind noch finale Details zu klären – auf beiden Seiten.“

Als Gorenzel das sagte, war es bereits ein offenes Geheimnis, wer dieser Wunschkandidat ist: Achim Beierlorzer, 55, einer der prominentesten Namen der geheimen Liste, die unter der Woche den Weg an die Öffentlichkeit fand. Gorenzels Wahl fiel am Ende auf den Trainer mit den frischesten und spannendsten Erfahrungen in den höchsten deutschen Ligen.



Beierlorzer möchte von allen wirklich gewollt werden

Das Problem beim angebahnten Trainercoup: Beierlorzer steht noch bis Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag, wo er auch seine letzten Einsätze an der Seitenlinie hatte. Zunächst als Assistent von Jesse March, danach als Interimscoach – bis sich die Leipziger mit Domenico Tedesco einig waren. Ehe Beierlorzers Vertrag mit RB aufgelöst ist, geht gar nichts – und dann steht ja noch das finale Okay der Löwen-Gremien aus.



Gorenzel sprach sicher nicht ohne Grund vom Wunschkandidaten der Geschäftsführung. Ob die beiden Gesellschafter ebenso begeistert von der Lösung sind, sagte er nicht. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sich die Sitzung in der Nacht zum Freitag so quälend lange hinzog.



Genau das ist Beierlorzer aber wichtig, wie unsere Redaktion weiß. Dass alle ihn wirklich wollen. Dass ein Arbeitsverhältnis harmonisch startet – und nicht vorbelastet durch interne Scharmützel.

Um Kompromisse zu machen, hat der gebürtige Erlanger in seinen letzten Trainerjahren zu viel erlebt, Positives wie Negatives. Bei RB galt er als Zögling von Ralf Rangnick. Zwischen seinen Leipziger Jahren (2014 bis 2017 und ab 2021) stand er auch für Köln, Mainz und Regensburg an der Seitenlinie – mal mehr und mal weniger erfolgreich. Beim Jahn hatte er seine beste Zeit, wurde einmal Fünfter und einmal Achter.



Beierlorzer steht für aktiven Fußball mit hoher Zweikampfintensität - die vermisst man bei 1860 schon länger

Bei den Löwen, die derzeit Tabellenachter in der 3. Liga sind, käme eine Herkulesaufgabe auf Beierlorzer zu. Nach missglücktem Start ins neue Jahr (drei Niederlagen in fünf Spielen), Köllner-Entlassung und Notbetreuung durch Gorenzel wirkt die Mannschaft verunsichert, teilweise fast desolat. Vom Aufstieg, der das Saisonziel war, redet kaum einer mehr. Präsident Robert Reisinger sprach zuletzt vom Erreichen des DFB-Pokal-Platzes als neuem Ziel.



Ob Beierlorzer die Löwen wieder in die Spur kriegen würde? Er steht für aktiven Fußball, seine Teams zeichnen sich durch hohe Lauf- und Zweikampfintensität aus – all das, was bei 1860 zuletzt auf der Strecke geblieben ist. Fun fact am Rande: Einst bei Fürths U 17 wurde Beierslorzer von Michael Köllner abgelöst – nun könnte es umgekehrt laufen. Voraussetzung ist, dass alle Parteien ihre Hausaufgaben erledigen, was sich bis Anfang nächster Woche hinziehen könnte.

Angesprochen auf Verl, den Heimspielgegner am Sonntag (13 Uhr, MagentaSport), sagte Gorenzel, der zum dritten Mal als Trainer aushelfen muss: „Momentan ist es so, dass wir selbst unser größter Gegner sind.“