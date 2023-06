Leistungscheck, Trainingsstart, erstes Testspiel: So läuft das Auftaktwochenende der Löwen

Verlaat & Co. müssen gleich richtig ran

ABC-Alarm? Nein, so sieht es aus, wenn 1860-Profis (hier Ex-Kapitän Lex) auf dem Laufband schwitzen und dabei in eine Maske zur Messung der Atemgase schnaufen.

Sanft zurück in den Alltag gleiten? Nicht mit Maurizio Jacobacci! Der Italo-Schweizer ist schon seit ein paar Tagen zurück in München, bereitet dort den Vorbereitungsstart seiner Löwen vor.

München – Und der hat es in sich. Jesper Verlaat & Co. müssen ihre sonnengebräunten Körper aus dem Urlaubs- direkt in den Leistungsmodus bringen; am Auftaktwochenende geht es Schlag auf Schlag:

Leistungstest am Freitag, zwei Trainingseinheiten am Samstag, gefolgt von der ersten Dienstreise nebst 90-Minüter am Sonntag. Unsere Zeitung erklärt, was an welchem der für Fans (wetterbedingt) und Profis schweißtreibenden Tage zu erwarten ist.

Freitag

Was früher der Laktattest war, heißt heute Leistungs-Check. Klingt nicht nur weniger angestaubt, ist auch moderner, wissenschaftlicher – und abwechslungsreicher. Wo Profis früher stur um den Platz rennen und sich ins Ohr pieksen lassen mussten, warten heute über den Tag verteilt fünf Stationen auf die Fußballer. Überprüft wird auch mehr als die „anaerobe Schwelle, bei der sich Sauerstoffaufnahme und -bedarf die Waage halten“ (Quelle: Dr. Google). Auf dem Prüfstand stehen vielmehr Beweglichkeit, Kraft und Spiroergometrie (= Atemgaskontrolle) der Ex-Urlauber. Nachteil für Besucher des Trainingsgeländes: Die umfassenden Tests finden ausschließlich im Fitnessraum statt, also hinter Mauern und Glasscheiben. „Für Fans macht der Freitag überhaupt keinen Sinn“, dämpft Pressesprecher Rainer Kmeth Erwartungen der ausgezehrten 1860-Anhänger, die sich mehr als Autogramme von oder Selfies mit in die Kabine huschenden Profis erhoffen.

Samstag

Zwei Einheiten stehen auf dem Programm, eine um 10.30 und eine um 15 Uhr. So weit, so spannend, schließlich sind es drei neue Spieler, die sich erstmals das (alte) Nike-Trikot der Löwen überstreifen werden. Allerdings warnt Kmeth auch hier vor überzogenen Erwartungen. „Das wird ein stinknormales Training“, gießt er Wasser in den Giesinger Kiebitz-Wein: „Da passiert nichts außenrum. Für Showevents gibt es ja den 16. Juli.“ An diesem Tag, einem Sonntag, ist das offizielle Fanfest geplant – mit den üblichen Programmpunkten: Autogrammmeile, Mannschaftsfoto, Spieler und Trainer auf der Bühne, eventuell sogar ein musikalischer Liveact – plus Präsentation des (neuen) Heimtrikots.

Sonntag

Was die neuen Löwen draufhaben, werden zuerst die Namensvettern aus Wasserburg erfahren. Um 16 Uhr (nach einer Trainingseinheit am Sonntagvormittag) steht im Badriastadion das erste von sechs geplanten Testspielen an. Die Veranstalter des Landesligisten TSV 1880 hoffen auf 3000 Fans (wie beim 1:4 im Juni 2018). Pressesprecher Hannes Hain: „Es soll ein Fußballfest für die Region werden – wir wünschen uns eine volle Hütte.“ (ulk)