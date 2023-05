Löwen-Tagung in den Bergen - Anlauf für den nächsten Gipfelsturm?

Von: Uli Kellner

Bergluft macht den Kopf frei: Der aus Österreich stammende 1860-Sportchef Günther Gorenzel. © sampics / Christina Pahnke

Berghütten sind sehr gefragt. Da muss man früh dran sein. Es ist daher Zufall, dass die Löwen kollektiv absent sind, während über ihre Zukunft debattiert wird.

Die einen gehen ins Kino, die anderen in die Berge....

Der Zufall will es, dass die Podiumsdiskussion zum Thema 1860-Zukunft (Mittwoch, 20 Uhr, Filmtheater am Sendlinger Tor) mit dem Betriebsausflug der Geschäftsstelle zusammenfällt. Wobei: Intern wird der Ausflug ins Voralpenland als „Klausurtagung“ bezeichnet. Am Mittwoch um 11 Uhr ging‘s los. Ziel sind die Hausberge bei Bad Tölz. Trotz Regenwetters soll und muss gewandert werden, denn das Ziel ist eine einfache Berghütte mit Matratzenlager. Gute Luft, viel Holz, wenig Komfort. Hier wollen die Löwen analysieren, warum die zu Ende gehende Saison nicht zum erhofften Gipfelsturm führte.

Die Löwen in den Bergen: Gute Luft, viel Holz, wenig Komfort

In einer Mitteilung auf der Homepage des TSV 1860 heißt es: „Die Verwaltung der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ist von Mittwoch, 24. Mai 2023 ab 11 Uhr bis Donnerstag, 25. Mai 2023 um 14 Uhr aufgrund einer externen Klausurtagung geschlossen. Diese Fortbildung, die aufgrund des letzten Heimspiels der Saison 2022/2023 und der anstehenden Pfingstferien/Sommerpause zu keinem anderen Zeitpunkt stattfinden konnte und bereits vor mehreren Wochen terminiert und fixiert wurde, dient der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Von der Schließung betroffen sind die Verwaltung im 3. Stock der Geschäftsstelle sowie das Ticketing des TSV 1860 München. Alle anderen Einrichtungen auf dem Trainingsgelände sind normal geöffnet. Da auch der Empfang der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA von der Schließung betroffen ist, bitten wir alle Besucher mit Terminvereinbarung in den Gebäuden sich direkt an ihren Ansprechpartner zu wenden.”

Die Klausustagung ist für alle Angestellten verpflichtend

Der Zwei-Tages-Trip ist verpflichtend. Befreit ist nur eine Angestellte, die ihren Urlaub frühzeitig geplant hatte. Auch die beiden Geschäftsführer Günther Gorenzel (Sport) und Marc-Nicolai Pfeifer (Finanzen) sind mit von der Partie. WLAN soll es übrigens nicht geben am zünftigen Tagungsort der Löwen. Egal. Was FDP-Chef Martin Hagen und die Meisterlöwen beim Kino-Abend über die (ungewisse) Löwen-Zukunft sagen, wird die Belegschaft noch früh genug erfahren.