TSV 1860 am Sonntagabend in Dortmund gefordert: So sehen Sie die Partie live im TV und Stream

Von: Korbinian Kothny

Der TSV 1860 ist am Sonntagabend in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II zu Gast. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

München – Es läuft gerade nicht beim TSV 1860 München. Vor zwei Wochen blamierten sich die Löwen im Toto-Pokal beim Dorfklub aus Pipinsried und am vergangenen Wochenende setzte es eine Heimniederlage im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching.

Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund II: 3. Liga live bei Magenta Sport im TV und Stream

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund II sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag , 3. Dezember 2023, um 19.15 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

, mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

TSV 1860 findet wohl neuen Sportchef

1860 befindet sich nach 16 Spieltag noch im Niemandsland der 3. Liga, muss aber aufpassen, vor der Winterpause nicht noch in den Abstiegskampf zu geraten. Aktuell belegen die Löwen Platz 14 mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. Zum Tabellendritten, SC Verl, sind es allerdings auch nur sieben Punkte.

Am 17. Spieltag sind die Löwen bei der Reserve von Borussia Dortmund zu Gast – und das zu ungewöhnlicher Anstoßzeit. Erst am Sonntag, um 19.30 Uhr findet die Partie statt. Vor allem für die Auswärtsfans aus Giesing keine glückliche Ansetzung.

Der TSV 1860 ist am Wochenende in Dortmund gefordert. © IMAGO/Sven Leifer

Unter der Woche sind die Löwen wohl bei der Suche nach einem Sportchef fündig geworden. Christian Werner (42), zuletzt Scout beim SV Waldhof Mannheim, soll Sportgeschäftsführer beim Fußball-Drittligisten werden. Die „Löwen“ waren seit dem Abschied von Günther Gorenzel im Sommer auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Gegen Dortmund wird Werner aber wohl noch nicht in offizieller Position vor Ort sein. (kk)