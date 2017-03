Darum ist Boss Ba der Vorbild-Löwe

München - Gegen Würzburg zeigte Abdoulaye Ba eine souveräne Leistung, im Moment ist er der beste Löwe. Doch was macht ihn dazu?

Hinten sicher, vorne wichtige Tore – Abdoulaye Ba ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. „Er hat bei mir in Porto und bei ­Fenerbahce auf einem hohen Niveau gespielt. Jetzt muss er zeigen, dass er der Heraus­forderung gewachsen ist“, ­sagte Trainer Pereira nach dem Würzburg-Spiel.

Was macht ihn so stark? Obwohl er noch nicht lang im Team steht, ist Ba der Stabilisator in der Mannschaft. „Er hat eine gute Ausstrahlung, geht voran, ­versucht immer zu pushen“, lobt ihn Maxi Wittek.

Ba (26) ist vom FC Porto nur ausgeliehen. Wenn er aber so weiterspielt, wird 1860 sicher die Kaufoption ziehen. Marktwert: etwa 1,7 Mio. Euro.

