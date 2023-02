Löwen-Sponsor bestätigt Verlängerungs-Idee – Geld für neuen Trainer?

Von: Uli Kellner

Martin Gräfer ist Vorstand bei „Die Bayerische“. © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Könnte Hauptsponsor „Die Bayerische“ den Löwen finanziell Spielraum geben, auch für einen neuen Trainer?

München – Auch in unserer Zeitung ist über die Idee einer vorzeitigen Vertragsverlängerung der Perlacher Versicherung berichtet worden. In einem Facebook-Beitrag schreibt Vorstand Martin Gräfer dazu: 2022 sei die Idee entstanden, „das Engagement der Bayerischen frühzeitig so zu verlängern, dass das bisher einzigartige Jubiläum von 10 Jahren als Hauptsponsor erreicht wird.

Schon heute dazu einen Vertrag zu schließen, würde dem Verein Planungssicherheit geben, es würde uns alle jedoch lange im Voraus binden. Das will von allen Seiten gut überlegt sein.“ (ulk)