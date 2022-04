Der weiß-blaue Fahrplan zum Aufstieg

Von: Uli Kellner

Optimistisch in den Endspurt: 1860-Trainer Michael Köllner spricht nun auch offiziell vom Aufstieg. © Imago

Mit dem Heimspiel gegen Saarbrücken beginnt für den TSV 1860 der Endspurt im Aufstiegskampf, den Trainer Michael Köllner nun auch offiziell ausgerufen hat.

Die 3. Liga biegt auf die Zielgerade ein – und Michael Köllner sprach erstmals aus, was sich viele Fans wünschen und intern immer ein Thema war. „Wir wollen unsere letzte Saison toppen“, hatte der Löwen-Trainer unter der Woche betont, als er – bestens erholt von der Aubstadt-Pleite – auf Attackemodus umschaltete.

Für Köllners in Lauerstellung auf Platz sechs liegendes Team bleibt die Personallage angespannt (bis zu zehn Ausfälle), dafür ist die Lage an der Tabellenspitze übersichtlicher geworden. Nachdem die Unbekannten aus der komplexen Aufstiegsrechnung verschwunden sind (Türkgücü-Punkte, Nachholspiele), wissen die Löwen jetzt genau, was zu tun ist. Nämlich: In sieben ausstehenden Spielen vier bzw. sechs Punkte auf Platz drei (Braunschweig) oder zwei (Kaiserslautern).



„Es sind noch 21 Punkte zu vergeben“, rechnete Köllner am Freitag vor. Ansonsten versuchte er, die Brisanz kleinzureden, die durch Saarbrückens Tabellen-Down-grade infolge der Türkgücü-Insolvenz entstanden ist. „Wir können ja nichts dafür, dass Türkgücü am Ende den Spielbetrieb einstellen musste“, argumentiert der Coach. „Ich hoffe nicht, dass Täter und Opfer vertauscht werden. Wir sind froh, dass wir die Nutznießer sind und werden versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Hier der weiß-blaue Fahrplan zum Aufstieg.



32. Runde (Samstag/Sonntag)

Neuauflage der Aufstiegsrelegation von 2018 – und wieder ein Spiel mit Endspiel-Charakter: Die Löwen bekommen es mit Saarbrücken zu tun, das einen Punkt besser gestellt ist, sich aber vom DFB um sechs Türkgücü-Punkte betrogen sieht. Dieses Spiel gilt es unbeschadet zu überstehen, wobei ein Unentschieden schon zu wenig sein könnte, wenn man sieht, mit wem es die Konkurrenz zu tun bekommt. Lautern und Braunschweig empfangen Abstiegskandidaten (Duisburg bzw. Havelse), Mannheim tritt in Zwickau an, das erst vier Mal zu Hause gewonnen hat. Osnabrücks Spiel in Halle wurde coronabedingt abgesagt. Prognose/Ausblick: Aufholen wird für 1860 schwer, das Gebot des Spieltags ist dranbleiben.



33. Runde (8. bis 11. April)

1860 muss zu Freiburg II, das keine Mannschaft mehr ist, über die man mit 6:0 hinwegrollt (wie in der Hinrunde). Gut für die Löwen: Es gibt ein direktes Duell (Saarbrücken vs. Mannheim), und auch Braunschweig hat ein schweres Spiel (in Wiesbaden), während Kaiserslautern (in Würzburg) und Osnabrück (Derby gegen Verl) wenig Probleme haben dürften. Prognose/Ausblick: Aufholen ist möglich, einen Löwen-Sieg in Freiburg vorausgesetzt.



34. Runde (Osterwochenende)

Das nächste direkte Duell für 1860 (Osnabrück) – ein weiteres findet am Betzenberg statt (Lautern vs. Saarbrücken). Braunschweig hat ein leichtes Heimspiel (Würzburg), Mannheim gegen Freiburg II ein machbares. Prognose/Ausblick: Ein Heimsieg für 1860 wäre wichtig, sonst könnte der Anschluss nach oben verloren gehen.



35. Runde (22. bis 25. April)

Braunschweig ist spielfrei, andere Aufstiegsanwärter nehmen sich gegenseitig die Punkte weg (Osnabrück vs. Mannheim) oder haben schwere Aufgaben (Kaiserslautern in Wiesbaden). Prognose/Ausblick: Bei einem Sieg in Duisburg könnte es DAS Wochenende der Löwen werden – aber auch das des 1. FC Saarbrücken (gegen Verl).



36. Runde (um den 1. Mai herum)

Nur noch drei Spieltage – und jeder kann an diesem Wochenende dreifach punkten. Die Löwen bei ihrer vermeintlich einfachsten Aufgabe – zu Hause gegen Havelse. Heimspiele haben auch Kaiserslautern (gegen Dortmund II), Braunschweig (gegen Magdeburg, das bereits als Aufsteiger feststehen könnte) und Mannheim (gegen Duisburg). Auswärts antreten müssen Saarbrücken (bei Viktoria Berlin) und Osnabrück (bei Freiburg II). Prognose/Ausblick: Wer jetzt stolpert, ist selbst schuld.



37. Runde (6. bis 9. Mai)

Auch am vorletzten Spieltag gehen alle Aufstiegsanwärter getrennt auf Punktejagd. 1860 muss nach Magdeburg, das als designierter Meister eine letzte Heimparty feiern will (vor mehr als 30 000 Fans). Auswärts ran müssen bis auf Saarbrücken (daheim gegen Zwickau) auch alle anderen Konkurrenten: Kaiserslautern in Köln, Braunschweig in Meppen, Osnabrück in Havelse, Mannheim in Wiesbaden. Prognose/Ausblick: Um dranzubleiben, muss 1860 in Magdeburg als Partycrasher auftreten.



38. Runde (14. Mai)

Das große Finale. Wird das Löwen-Heimspiel gegen Dortmund II zur Aufstiegsparty? Spielfrei ist Kaiserslautern, muss also tatenlos zuschauen, was die Konkurrenz macht – und hoffen, dass die bis dahin gesammelten Punkte ausreichen. Braunschweig hat Köln zu Gast, Osnabrück empfängt Magdeburg, Mannheim erwartet Havelse. Auswärts ran muss nur Saarbrücken (in Freiburg). Prognose/Ausblick: Alles ist möglich – auch dass Giesing bebt wie letztmals im Mai 2018. Und sollte es nicht direkt für den Aufstieg reichen: Relegationsgegner wäre Stand jetzt Dynamo Dresden.