Löwen-Fahrplan bis zum Start – mit vier echten Prüfsteinen

Von: Johannes Ohr

Maurizio Jacobacci zeigt seinen Spielern, wo‘s lang geht. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Noch 24 Tage – dann beginnt mit dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim die neue Löwen-Saison (vorausgesetzt, es wird eine Samstagspartie).

München – Neuzugang Nummer acht ist seit gestern da – gesucht wird weiterhin ein Mittelstürmer, vielleicht auch noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Da trifft es sich gut, dass die ernsthaften Tests erst noch kommen.

Gegner aus der 3. Liga und den beiden höchsten Spielklassen – an Einspielmöglichkeiten mangelt es nicht, alle drei Wochenenden bis zum Start sind jetzt ausgebucht.

TSV 1860: Zwei Mini-Turniere vor Saisonstart

Los geht’s am Samstag mit dem Gastspiel bei Kreisligist FC Wemding (16 Uhr). Dem letzten lockeren Test folgt tags drauf das große Fanfest an der Grünwalder Straße – mit Fotosession, Livemusik und buntem Rahmenprogramm. Eine Woche später, am 22. Juli, trifft sich das Team von Maurizio Jacobacci mit Zweitligist Nürnberg (16.45 Uhr) und Gastgeber Unterhaching (18 Uhr), dem Drittliga-Rückkehrer, zu einem Mini-Turnier.

Die Härtetests vor dem Ligastart stehen dann am letzten Samstag vor dem Drittligastart an (29. Juli) – im Rahmen eines weiteren Miniturniers mit den Erstligisten Borussia Mönchengladbach (15 Uhr) und VfB Stuttgart (17.30 Uhr). Austragungsort ist der Sportpark Heimstetten, und auch hier – wie beim Turnier in Unterhaching – beträgt die Spielzeit jeweils 60 Minuten.