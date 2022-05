TSV 1860 in Magdeburg im Live-Ticker: Löwen träumen vom Aufstiegs-Wunder

Von: Christoph Klaucke

TSV 1860: Die Löwen träumen vom Aufstieg in die 2. Bundesliga – in der 3. Liga braucht es einen Sieg beim 1. FC Magdeburg. © Germann/Imago

Die Löwen glauben an den Aufstieg. Dazu braucht es in der 3. Liga zwei Siege. Den Anfang wollen die Löwen beim 1. FC Magdeburg machen. Der Live-Ticker.

1. FC Magdeburg – TSV 1860 -:- (-:-), Samstag, 14 Uhr

München/Magdeburg – Der TSV 1860 München träumt noch immer vom Aufstieg. Was vor wenigen Wochen noch Hirngespenster zu sein schienen, könnte nun tatsächlich Realität werden: Die Löwen krallen sich noch einen der begehrten Aufstiegsplätze. Damit der Traum vom Aufstiegs-Wunder weiter lebt, benötigt der TSV 1860 am Samstag, um 14 Uhr, zwingend einen Sieg beim Drittligameister 1. FC Magdeburg.

TSV 1860 beim 1. FC Magdeburg im Live-Ticker – Löwen träumen vom Aufstiegs-Wunder

Die Aufstiegsrechnung der Löwen ist eigentlich ganz einfach. Nach dem 3:0-Sieg gegen Havelse vor einer Woche braucht es zwei weitere Dreier, dazu muss die Konkurrenz im Aufstiegskampf der 3. Liga Punkte liegen lassen. Der TSV 1860 ist aktuell Tabellenvierter, das Minimalziel ist die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Der Tabellendritte 1. FC Kaiserslautern muss patzen, dann schaffen es die Löwen noch in die Relegation. Die Pfälzer reisen in ihrem letzten Saisonspiel am Sonntag zu Viktoria Köln, die noch im Abstiegskampf steckt. Heißt: Sechzig kann mit einem Sieg in Magdeburg maximalen Druck aufbauen. Mit viel Fantasie ist sogar noch der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga möglich.

TSV 1860 beim 1. FC Magdeburg im Live-Ticker – Löwen-Trainer Köllner hofft auf „Megacoup“

„Natürlich müssen viele Konstellationen zusammenkommen, damit du am Ende noch den Megacoup schaffst. Aber: Alles ist noch in der Lotterie drin, sogar der direkte Aufstieg. Warum soll das nicht passieren?“, glaubt Löwen-Trainer Michael Köllner. Braunschweig müsste seine beiden restlichen Partien verlieren, die Löwen mit zwei Siegen neun Tore auf den Tabellenzweiten gutmachen. Ein schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich.

Allen Rechenspielen zum Trotz muss der TSV 1860 aber zunächst seine eigenen Hausaufgaben erledigen. Mit Magdeburg wartet ein echtes Brett. Die Löwen können den bereits feststehenden Aufsteiger mit einem Sieg in der Rückrundentabelle überholen. In der Hinrunde setzte es noch eine 2:5-Pleite, danach musste Ex-Kapitän Sascha Mölders gehen. „Beeindruckend, welchen Weg wir seither genommen haben“, schwärmt Köllner. Dieser Weg könnte nun zum Aufstieg führen.

Verfolgen Sie das Gastspiel des TSV 1860 München beim 1. FC Magdeburg heute, ab 14 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)