TSV 1860: Wird Ex-Kreisliga-Coach Hahn der neue Gorenzel?

Von: Korbinian Kothny

Wird er der neue Gorenzel? Ex-Wacker Coach Florian Hahn. © Bamminger

Wer wird der Nachfolger von Günther Gorenzel beim TSV 1860? Gerüchten zufolge könnte Florian Hahn das Erbe des Österreichers an der Grünwalder Straße antreten.

München – Das wäre eine echte Überraschung. Nur einen Tag nach der offiziellen Pressemitteilung, dass Günther Gorenzel den TSV 1860 verlassen wird, ist wohl ein erster Name für die Nachfolge des Österreichers aufgetaucht – und der hat es in sich.

Demnach soll Florian Hahn in den Startlöchern stehen, das Erbe des 51-Jährigen aufzunehmen. Das berichtet zumindest das e.V.-nahe Fanportal sechzger.de. Aber wer ist Florian Hahn? Den meisten Löwen-Fans dürfte der Name absolut unbekannt sein. Seine letzte Station: Trainer beim FC Wacker München, mit dem er gerade erst von der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

TSV 1860: Hahn „hat sich relativ überraschend eine sportlich neue Herausforderung geboten“

Passend dazu verschickte die ehemalige Nummer drei in München eine Eilmeldung über seine Social-Media-Kanäle. Der Inhalt: Erfolgscoach Hahn bat Wacker nur zwei Wochen vor Trainingsstart um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages. Dem 43-Jährigen „hat sich relativ überraschend eine sportlich neue Herausforderung geboten, die auch in seinem privaten Leben eine lange gewünschte Änderung mit sich bringen würde“.

Der Bezirksligist spricht weiter davon, dass es sich bei der „sportlich neuen Herausforderung“ um eine „neue (höherklassige) Chance“ für Hahn handelt. Ob die Löwen damit gemeint sind?

TSV 1860: Florian Hahn will nächste Station nicht verraten

Hahn ist kein gänzlich unbekannter Name in der Münchner Fußballszene. Der 43-Jährige arbeitete nach seiner aktiven Karriere als sportlicher Leiter und Geschäftsführer beim damaligen Drittligisten Wacker Burghausen. Danach war Hahn unter anderem im Sponsoring für den österreichischen Erstligisten SV Grödig tätig. Folgt jetzt der Sprung zum TSV 1860?

Obwohl Hahn die anvisierte günstige Lösung für die Gorenzel-Nachfolge wäre, käme eine Berufung des Ex-Bayernliga-Spielers einer kleinen Sensation gleich. Unklar ist auch, woher die Gerüchte kommen. Das Fanportal sechzger.de spricht lediglich davon, dass es sich „gerüchteweise“ um 1860 bei der „höherklassigen Chance“ für Hahn handelt. Auch nach Informationen des Münchner Merkurs wurde der Name bisher intern noch nicht genannt.

Auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, wohin es Hahn nach seinem überraschenden Wacker-Ende zieht, wollte sich der Ex-Ismaninger nicht äußern. Zum Zeitpunkt der Anfrage (15. Juni) war das 1860-Gerücht allerdings noch nicht bekannt. (kk)