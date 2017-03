Liendl: „Schön, dass ich Fans glücklich machen konnte“

München - Der TSV 1860 quält sich in der ersten Halbzeit gegen tiefstehende Würzburger. Doch mit der Einwechslung von Michael Liendl wendet sich das Blatt. Die Stimmen zum Spiel.

Bei einer Niederlage gegen Würzburg hätte es düster ausgesehen, meinte der ehemalige Kapitän Stefan Aigner. In der Tat, da Arminia Bielefeld am Freitag gegen Kaiserslautern mit 2:0 gewann, wären die Ostwestfalen bis auf zwei Punkte herangekommen. So bleibt der Abstand bei fünf Zählern, die Löwen haben mit dem 2:1-Sieg gegen Würzburg sogar die Franken mit in den Abstiegsstrudel hineingezogen und auch noch den FCK überholt.

Einen großen Anteil am Sieg hatte Michael Liendl, der zur Pause eingewechselt wurde. Wie er die Partie sah und weitere Stimmen zum Spiel finden Sie hier.

Stimmen zum Spiel

Michael Liendl: „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Die Auszeichnung zum ‚Man of the Match‘ ehrt mich, aber wichtiger ist der Sieg. In der Tabelle haben wir einen wichtigen Schritt gemacht und ich bin froh, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Ich finde es schön, dass ich die Fans glücklich machen konnte. Die Sprechchöre sind eine Bestätigung für mich. Der Trainer hat uns bis Dienstag freigegeben. Ich werde mit der Familie ein bisschen Urlaub machen und wellnessen.“

Stefan Aigner über ...

... das Spiel: „Ohne Sieg wäre es schlecht gewesen, da Bielefeld gewonnen hat. Uns war klar, dass es ein anderes Spiel wird als gegen Hannover, die mitspielen wollten. Liendl hat unserem Offensivspiel gut getan und trotz seiner schweren Zeit geht es ihm nicht schlecht, immerhin hat er mich als Zimmerpartner, der ihn wieder aufbaut.“

... den von Olic schlecht ausgespielten Konter kurz nach der Pause: „Ivica habe ich schon verziehen, er meinte, ich wäre im ersten Moment im Abseits gewesen. Er hat sich schon entschuldigt.“

Maximilian Wittek: „In der ersten Halbzeit haben wir die Zweikämpfe nicht angenommen und dann in der zweiten ein anderes Gesicht gezeigt und besseren Fußball gespielt. Der Trainer hat genau diese Fehler angesprochen. Ba ist super wichtig für uns, er hat eine gute Ausstrahlung und pusht uns.“

Vitor Pereira: „Es war ein schwieriger Sieg, wir hatten einen guten Gegner. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber gewonnen. Das ist das wichtigste. Ich musste in der Pause ein wenig umstellen. Ein Punkt wäre zu wenig gewesen. Während des Spiels bin ich sehr emotional, da kann ich nicht still sitzen.“

Würzburg-Coach Hollerbach: „Ich hatte heute das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wurde, wir kleinen Würzburger dabei aber nicht unbedingt bevorzugt worden sind. Auch bei uns gab es zwei, drei knifflige Situationen im Strafraum der Sechziger. Da tun mir vorrangig meine Jungs leid, die sich heute wieder voll ins Zeug gelegt haben. Wir haben Zeit, in der Länderspielpause weiter intensiv zu arbeiten. Danach geht es dann in den Endspurt.“

sap