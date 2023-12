TSV 1860 geht bei Dortmund II unter: Tore und Highlights im Video

Von: Stefan Schmid

Der TSV 1860 München kommt bei Dortmund II unter die Räder. Einer guten ersten Halbzeit folgt eine katastrophale zweite. Die Highlights im Video.

Dortmund – Wieder einmal können die Münchner Löwen keine Antwort auf einen Rückstand geben. Nach der fünften Niederlage aus den letzten sechs Partien, darunter das blamable Ausscheiden im Landespokal gegen Pipinsried, fordern die nach Dortmund mitgereisten Fans den Kopf von Trainer Maurizio Jacobacci.

Dabei startete der TSV 1860 München nicht schlecht gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, schlussendlich musste man aber dann doch mit einer 0:3-Niederlage den Heimweg antreten.

Während die Dortmunder jubeln, hängen bei Jesper Verlaat und Manfred Starke die Köpfe. © IMAGO / Noah Wedel

TSV 1860 betreibt Chancenwucher in Halbzeit eins

Die Löwen kamen gut aus der Kabine und hätten zur Pause eigentlich mindestens mit einem Tor Vorsprung führen müssen. Doch zunächst scheiterte Niklas Lang am hervorragend reagierenden Silas Ostrzinski im Kasten der Dortmunder (4.), dann war es Julian Guttau, der unbedrängt einen Kopfball in die Arme des Keepers bugsierte (6.).

Allerdings zeigte sich auch schon während der ersten Halbzeit, was in den zweiten 45 Minuten zu erwarten sein würde. Mit freundlicher Hilfe von Jesper Verlaat konnte Rodney Elongo-Yombo auf weiter Flur nur von David Richter gestoppt werden (18.). Verlaat wiederum tat es Guttau nach einer Ecke gleich und servierte Ostrzinski einen dankbaren Kopfball (23.). Doch so hochkarätig wie die Chancen auf beiden Seiten waren, so torlos ging es in die Kabine.

Slapstick im Strafraum von TSV 1860

Der zweite Durchgang war dann aus Löwen-Sicht einer zum Vergessen. Zunächst machte Verlaat beim 0:1 durch Ole Pohlmann nicht gerade die beste Figur (63.), doch was danach geschah, spottet jeder Beschreibung. Erst lud man Julian Hettwer (78.) in bester Slapstick-Manier zum zweiten BVB-Treffer ein, dann hatte Ayman Azhil (81.) mit dem 0:3 gegen taumelnde Münchner leichtes Spiel.

Die Löwen, erneut mit keinem Stürmer auf der Bank, konnten offensiv kaum nachlegen und auch das Personal auf dem Feld machte wenig Anstalten, sich gegen die Blamage zu wehren. Die Rechnung gab es von den Fans: „Wir haben die Schnauze voll“ und „Trainer raus“ waren noch die braveren Äußerungen von den Rängen. (sch)