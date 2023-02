Gorenzel-Klartext beim TSV 1860: Neuer Löwen-Trainer nächste Woche - Bahn frei für Reisinger

Günther Gorenzel kündigt für kommende Woche einen neuen Löwen-Trainer an, einer Chefrolle von Co Stefan Reisinger steht nichts mehr im Wege. © Ulrich Wagner/Imago

Der TSV 1860 war in der 3. Liga beim Hallescher FC zu Gast. Interimstrainer Günther Gorenzel könnte mit Stefan Reisinger einen neuen Cheftrainer gefunden haben. Die Stimmen und Reaktionen rund um das Löwen-Spiel.

Halle - Der TSV 1860 stand vor dem Gastspiel in der 3. Liga beim Hallescher FC enorm unter Druck - aus den letzten zehn Spielen in der 3. Liga holten die Löwen nur fünf Punkte. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel schaffte mit dem 0:0 in Halle immerhin seinen zweiten Punkt im vierten Spiel als Interimstrainer. Das Gastspiel in Sachsen-Anhalt (bei tz.de im Live-Ticker) könnte sein letzter Auftritt an der Seitenlinie sein.

TSV 1860: Gorenzel spricht vor Halle-Spiel Klartext - Bahn frei für Reisinger

Gorenzel ist derzeit auf der Suche nach seinem „Nachfolger“. Die Verhandlungen gestalten sich aufgrund interner Querelen zwischen Verein und Investor offenbar als schwierig.

Mit Co-Trainer Stefan Reisinger als neuem Chef könnte nun eine Sechzig-Lösung gefunden worden zu sein. Zuletzt gab es jedoch noch Unsicherheit um Reisingers Berechtigung als Cheftrainer, da der Ex-Profi derzeit noch seinen Fußballlehrer-Lehrgang absolviert. Jetzt scheint jedoch eine Lösung gefunden worden zu sein, wie Gorenzel bestätigt.

Wir fassen die Löwen-Stimmen vor und nach dem Spiel des TSV 1860 in Halle auf Magenta Sport zusammen:

Günther Gorenzel (Sport-Geschäftsführer und Interimstrainer TSV 1860) nach dem Spiel über ...

... das 0:0: „Man hat in den ersten 15 Minuten gesehen, dass wir uns durch individuelle Fehler verunsichern lassen. Dann brauchen wir 20 Minuten um uns zu fangen. Wenn der Führungstreffer fällt, wäre das ein Brustlöser gewesen. Uns fehlen die finalen Lösungen gegen diesen tiefen Block. Wir haben aber seit Monaten mal wieder zu null gespielt.“

... den Verlaat-Fehler in der ersten Minute: „Hier musst du den Ball schon mit dem Kopf klären, hier musst du wieder klären. Das geht nicht. Wir haben dann aber gekämpft.“

... die Chance von Marcel Bär: „Wir haben im Pressing viel Aufwand betrieben und Ballgewinne gehabt, wie geplant. Mit ein bisschen Glück macht er ihn, dann purzelt wie im Domino ein Stein nach dem anderen, wir brauchen einfach den Brustlöser.“

... die Trainersuche: „Ich habe unter den finalen Kriterien Vorschläge gemacht und gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Tagen über die Ziellinie bringen. Mein Ziel ist, dass wir mit dem neuen Trainer in die neue Woche gehen. Ich bin aber von rechtlichen und wirtschaftlichen Themen abhängig.“

... die Chance auf einen freien Tag, nachdem die Mannschaft zuletzt keine Pause hatte: „Es wird zumindest sicherlich einen freien Tag geben, das müssen wir aber gegebenenfalls mit dem neuen Trainer absprechen.“

Günther Gorenzel (Sport-Geschäftsführer und Interimstrainer TSV 1860) vor dem Spiel über ...

... den Zeitpunkt über die Vorstellung des neuen Löwen-Trainers: „Das Ziel ist, dass der Trainer Anfang der Woche da ist.“

... seine Rolle als Interimstrainer: „Ich stelle mich dieser Herausforderung, und mache aus den Gegebenheiten das Beste.“

... Stefan Reisinger als möglichem neuen Cheftrainer: „Fakt ist, dass der Cheftrainer eine Pro-Lizenz benötigt. Da gab es zuletzt Diskussionen. Jetzt habe ich es schriftlich vorliegen, dass es möglich wäre. Ich werde mich jetzt nicht an Gerüchten beteiligen. Die rechtliche Lage ist jetzt geklärt. Reisinger ist eine Möglichkeit. Ich werde aber keine Diskussionen lostreten, das ist das letzte was die Mannschaft braucht.“

... seine Suche nach einem neuen Trainer: „Die letzten Wochen waren sehr herausfordernd, ich wollte schneller einen Trainer präsentieren. Jetzt gibt es finale Kriterien. Ich habe ein klares Profil vor vier Wochen erstellt. Ich gebe aber keine Details bekannt.“

... die Partie gegen Halle: „Wir müssen jeden Meter in diesem Spiel annehmen. Das macht am Ende den Unterschied aus.“

Stefan Reisinger (Co-Trainer TSV 1860) in der Halbzeit über ...

... die erste Halbzeit: „Am Anfang sind wir schlecht reingekommen, große Verunsicherung und individuelle Fehler. Dann haben wir uns gesteigert, aber vor allem nach vorne muss mehr kommen.“

... seine Rolle in der Kabine während der Halbzeit: „Ich werde individuell im Rahmen meiner Möglichkeiten einwirken, der Trainer wird schon die richtigen Worte finden. Dann werden wir uns auf die zweite Halbzeit einschwören.“

Jesper Verlaat (Spieler TSV 1860) nach dem Spiel über ...

... den schlechten Start und den Spielverlauf: „Wir und ich persönlich sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns aber gegenseitig wachgerüttelt und angeschrien. Wir waren in der zweiten Halbzeit anfangs zu offen, dann haben wir uns wieder berappelt. Wir haben aber seit langem mal wieder zu null gespielt, das ist nicht selbstverständlich. Es war wichtig, die Fehler auszubügeln. In so einer Phase ist es nicht einfach. Wir müssen irgendwie einen dreckigen Sieg einfahren.“

... Interimstrainer Gorenzel: „Günther hat eine klare Linie. Natürlich ist es für die Mannschaft einfacher, wenn sie einen Trainer hat. Wir versuchen uns dagegen zu stemmen. Klarheit ist aber immer gut. Wir können heute das Positive rausnehmen.“