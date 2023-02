„Finalen Kriterien sind seit zwei Stunden bekannt“: Gorenzel bekommt Go für Trainersuche

Von: Korbinian Kothny

Günther Gorenzel ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. © IMAGO/Ulrich Wagner

Günther Gorenzel wird wohl auch gegen Halle als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Dennoch geht die Trainersuche voran. Die wirtschaftliche Basis scheint geschaffen.

München – Seit mittlerweile mehr als drei Wochen ist Günther Gorenzel auf der Suche nach einem Nachfolger von Michael Köllner. Bislang ohne durchschlagenden Erfolg, obwohl bereits eine lange Trainerliste geleakt wurde und Achim Beierlorzer seit letzten Freitag als Wunschkandidat gilt.

Trotz der verheerenden Bilanz von Interimstrainer Gorenzel (1 Remis, 2 Niederlagen) wird der Österreicher wohl auch am Freitagabend ein weiteres Mal als Cheftrainer in Halle auf der Trainerbank des TSV 1860 München sitzen.

TSV 1860: Basis wirtschaftlicher Möglichkeiten geschaffen

Auf die Nachfrage, ob Gorenzel beim Halleschen FC zum vierten Mal die Mannschaft betreuen wird, antwortete der gebürtige Grazer: „Stand jetzt ja. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das ändert.“

Dennoch tut sich was bei der Trainersuche an der Grünwalder Straße. „Ich habe vor mehr als drei Wochen in der Pressemitteilung kommuniziert, dass wir auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten eine dauerhafte Lösung präsentieren wollen. Ich habe in den letzten Wochen mehrere Vorschläge gemacht und es ist so, dass mir die finalen Kriterien jetzt seit zwei Stunden bekannt sind“, erklärte Gorenzel.

TSV 1860: Darf Stefan Reisinger an der Seitenlinie stehen?

Wie genau die finalen Kriterien aussehen, wollte der Österreicher dabei nicht verraten. Viel mehr erläuterte Gorenzel, warum er selbst sich der Verantwortung als 1860-Interimstrainer stellte und nicht etwa Co-Trainer Stefan Reisinger. „Ich bin seit mehreren Wochen mit dem DFB im Austausch, ob das möglich wäre“, sagte Gorenzel.

Fakt ist: Reisinger besitzt eine A-Lizenz, verfügt aber nicht über eine Fußball-Lehrer-Lizenz. Diese ist laut der DFB-Ausbildungsordnung zwar nicht mehr nötig, nach der DFB-Spielordnung aber schon. „Stand jetzt kann mir diese Frage vom DFB keiner rechtsbindend beantworten“, erklärte Gorenzel. Eine ähnliche Anfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern blieb bislang ebenfalls unbeantwortet. Gorenzel erwarte aber „in den nächsten Stunden“ eine Antwort. Heißt somit die mögliche Dauerlösung beim TSV 1860 sogar Stefan Reisinger?