Bonga-Party bei der DJK Hain - Viererpack des Stürmers bei 8:0-Sieg

Von: Uli Kellner

Dienstagabend-Spaziergang im Spessart: Tarsis Bonga auf dem Weg zum Matchwinner mit vier Treffern. © Imago / Heiko Becker

Mit einem souveränen 8:0-Sieg haben sich die Löwen bei der DJK Hain ins Viertelfinale des Totopokals geballert. Gefeierter Mann: Viererpacker Tarsis Bonga.

Die Löwen können doch noch siegen – zumindest im Totopokal. Drei Tage nach der 1:2-Heimpleite gegen Aue, der dritten Punktspiel-Niederlage hintereinander, schoss sich der Drittligist aus Giesing seinen angestauten Frust von der Seele. Durch einen souveränen 8:0 (6:0)-Sieg beim unterfränkischen Bezirksligisten DJK Hain zog das Team von Maurizio Jacobacci ins Viertelfinale des Landespokals ein, ist somit nur noch drei Schritte vom Einzug in den DFB-Pokal entfernt, den die Löwen zuletzt verpasst hatten.

Gefeierter Mann bei der Torparty im Spessart: Tarsis Bonga, der vor der Pause dreimal traf und auch den 8:0-Endstand markierte. In der Liga hat der Bruder des Bayern-Basketballers einen schweren Stand, kommt bislang nicht über eine Jokerrolle hinaus. Am Dienstag ließ es der 1,97-m-Hüne nach Herzenslust krachen. Besonders sehenswert war Bongas Treffer zum 2:0, bei dem er aus spitzem Winkel mit dem Rücken zum Tor ins Kreuzeck traf. Die weiteren Treffer für die Löwen, die mit der halben Liga-Startelf angetreten waren, erzielten Fynn Lakenmacher (2), Marlon Frey und Milos Cocic.

Ist bei Bonga nun der Knoten geplatzt?

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben das Spiel sehr ernst genommen, schnell die Tore geschossen“, kommentierte 1860-Coach Jacobacci den tadellosen Auftritt der Seinen: „Für mich war es auch wichtig, dass sich niemand verletzt hat - vor allem hier auf dem Kunstrasen. Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind.“

1751 Zuschauer feierten die torhungrigen Löwen, für die es am 16. September in der Liga weitergeht. Gegner ist dann der FC Ingolstadt, der am Donnerstag den Ligarivalen Regensburg empfängt.