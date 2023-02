TSV 1860 zittert sich in Halle zur Nullnummer: Löwen-Fans erzwingen Spielunterbrechung

Von: Christoph Klaucke

Löwen-Fans zünden in Halle Pyrotechnik und Leuchtraketen und erzwingen so eine Spielunterbrechung. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Eckehard Schulz

Der TSV 1860 kommt in Halle nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Drittliga-Gastspiel der Löwen im Ticker zum Nachlesen.

3. Liga: Hallescher FC - TSV 1860 München 0:0

TSV 1860 im Glück: Halle-Tor in der Nachspielzeit zählt wegen Abseits nicht

Löwen-Fans sorgen für Spielunterbrechung: Pyrotechnik im Auswärtsblock

Update vom 24. Februar, 18.05 Uhr: Die Löwen-Aufstellung ist da! Interimstrainer Günther Gorenzel verändert seine 1860-Startelf nach dem 0:3 gegen Verl auf gleich vier Positionen. Torwart Hiller, Morgalla, Moll und Tallig ersetzen Kretzschmar, Belkahia, Vrenezi (alle Bank) und Kapitän Lex, der krankheitsbedingt nicht im Kader steht. Folgende Elf schickt Gorenzel gegen Halle auf den Rasen:

Hiller - Lanner, Verlaat, Morgalla, Steinhart - Deichmann, Moll, Wein - Tallig, Holzhauser - Bär

TSV 1860 in Halle heute im Live-Ticker: Löwen-Unruhe vor Gorenzels Abschiedsspiel

Vorbericht: Halle - 1860 München befindet sich noch immer im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Was nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Spielen verrückt klingen mag, doch die Qualifikation für die Relegation ist trotz der Misere der letzten Wochen nur fünf Punkte entfernt. Dafür müssten die Löwen aber endlich mal wieder anfangen zu gewinnen. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel will im vierten Anlauf als Interimstrainer am Freitagabend (19 Uhr) im Auswärtsspiel beim Halleschen FC endlich den ersten Sieg einfahren - bei seinem womöglich letzten Auftritt an der Seitenlinie.

Günther Gorenzel vor Abschiedsspiel? Löwen-Trainer will im vierten Anlauf den ersten Sieg

Gorenzel hat als Löwen-Trainer nur einen mickrigen Punkt aus drei Partien geholt, zuletzt setzte es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte beim 0:3 gegen Verl und dem 1:2 in Meppen zwei Pleiten. Mit dem Gastspiel in Halle, die auf Platz 18 im Keller festhängen, geht es nun erneut gegen einen Abstiegskandidaten.

Im Gegensatz zum TSV 1860 haben die Hallenser mit Sreto Ristic bereits einen neuen Trainer gefunden und am vergangenen Montag beim 1:0 in Oldenburg, wo die Löwen vor drei Wochen in der Nachspielzeit eine 2:0-Führung aus der Hand gaben, nach sieben sieglosen Drittligaspielen in Folge den ersten Dreier eingefahren. Für Gorenzel, der womöglich schon bald von seinem Co-Trainer Stefan Reisinger als Chef abgelöst wird, dürfte es das letzte Mal auf der Trainerbank sein. Zuvor fordert der Österreicher aber mehr Löwen-Biss.

TSV 1860 in Halle heute live: Löwen-Kapitän Lex fällt wohl aus

Wenn du glaubst, das nur spielerisch lösen zu können, nur mit spielerischen Typen auf dem Platz und einer spielerischen Taktik“, so Gorenzel, „dann ist das der falsche Ratgeber.“ In Halle dürfte der 51-Jährige verstärkt auf Kämpfertypen setzen. „Es muss einem jeden endgültig bewusst sein, dass gerade gegen Mannschaften, die in der 3. Liga um ihre Existenz kämpfen, es nur geht, wenn du bereit bist, um jeden Millimeter zu kämpfen“, so Gorenzel. „Wenn ich es jetzt noch nicht verstanden habe, ganz ehrlich, nach einem 0:3 und nachdem das Stadion so reagiert hat…“

Gorenzel hat seine Löwen aber noch nicht aufgegeben: „Ich glaube, dass jeder verstanden hat, worum es geht.“ Der Noch-Trainer muss voraussichtlich jedoch auf Kapitän Stefan Lex (krank) und Martin Kobylanski verzichten, die laut db24 nicht in den Bus nach Halle gestiegen sind. Dafür stehen wieder zur Verfügung Torwart Marco Hiller und Fynn Lakenmacher, die beide zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hatten.

TSV 1860 in Halle im Live-Ticker: 1000 Löwen-Fans reisen nach Sachsen-Anhalt

Die Löwen wollen endlich den Bock umstoßen, dafür soll auch die lautstarke Unterstützung aus dem Auswärtsblock sorgen. Der TSV 1860 reist mit 1000 Löwen-Fans nach Halle - ist die Liebe stärker als der Verdruss? In unserem Live-Ticker zur Partie des TSV 1860 in Halle, am Freitag ab 19 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck)